Diputado Javier Olivares critica al Ministerio Público tras dejar en libertad a sus agresores: "Su trabajo es bastante paupérrimo"

12 may. 2026 - 14:05 hrs.

¿Qué pasó?

El Juzgado de Garantía de Limache rechazó este martes la prisión preventiva para los dos detenidos por su presunta participación en la agresión que sufrió el diputado Javier Olivares este fin de semana en Olmué, región de Valparaíso.

Cabe recordar que el parlamentario del Partido de la Gente (PDG) denunció que la madrugada del domingo, en el marco de la celebración de aniversario del Club de Fútbol Montevideo de Olmué, fue atacado a golpes, junto a uno de sus asesores.

La tarde del lunes, se confirmó la detención de dos sospechosos. Ambos imputados pasaron este martes a control de detención y formalización por los delitos de atentado contra la autoridad y lesiones menos graves.

Sin embargo, el tribunal rechazó la máxima cautelar solicitada por el abogado de Olivares. En contraparte, decidió acoger parcialmente el requerimiento de la Fiscalía, quedando ambos acusados con prohibición de acercarse a la víctima y arraigo nacional.

"En Chile tenemos una justicia garantista"

Tras finalizar la audiencia, Olivares se mostró molesto con el dictamen del tribunal: "En Chile tenemos una justicia tremendamente garantista, que primero va con y para los delincuentes y no para las víctimas".

También apuntó sus dardos contra la fiscalía: "El Ministerio Público ni siquiera se ha atrevido a presentar la prisión preventiva. Yo siempre he sido crítico del Ministerio Público; creo que su trabajo es bastante paupérrimo y hoy lo han demostrado".

A su juicio, lo resuelto por el Juzgado es "un mensaje claro para la ciudadanía: vaya y pégale a cualquier persona, que no les va a pasar nada".

La versión de Olivares

Según señaló el parlamentario a través de redes sociales, tras finalizar su agenda territorial en el Distrito 6, a eso de las 00:25 horas del domingo concurrió como invitado a la celebración del aniversario del Club Deportivo Montevideo de Olmué.

El diputado asistió acompañado de su jefa de gabinete y de un asesor parlamentario, saludando a los asistentes del evento. Sin embargo, la tranquilidad apenas duró seis minutos.

El legislador fue "cobardemente agredido por la espalda por un jugador del club deportivo, quien propinó un golpe de puño en el rostro mientras gritó: 'La izquierda siempre vive'", informó su equipo de comunicaciones.

"Tras esta violenta agresión, el atacante y su hermano, ambos ya plenamente identificados y uno de ellos con antecedentes policiales, huyeron del lugar", se agregó.

En su escape, también agredieron al asesor parlamentario de Olivares, "a quien golpearon en el rostro y patearon reiteradamente".

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