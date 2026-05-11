Detienen a dos presuntos agresores del diputado Javier Olivares tras ataque en Olmué: Ambos tienen "un amplio prontuario"

11 may. 2026 - 20:58 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros detuvo este lunes a dos sujetos presuntamente involucrados en la agresión de la que fue víctima el diputado del Partido de la Gente (PDG), Javier Olivares, y uno de sus asesores durante la madrugada del domingo en la comuna de Olmué, en la región de Valparaíso.

El hecho ocurrió en la sede del Club Deportivo Montevideo, donde el parlamentario participaba de una actividad social. Olivares aseguró tener registros de la agresión, los que serían usados como pruebas.

Detención se concretó tras diligencias de la SIP

Según informó Carabineros, las diligencias fueron realizadas por personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 3ª Comisaría de Limache, en coordinación con la Fiscalía local.

De acuerdo a los antecedentes policiales, cerca de las 18:00 horas de este lunes se logró la detención de dos de los presuntos autores de la agresión.

Los detenidos fueron identificados con las iniciales F.E.P.P., de 37 años, y C.A.P.P., de 39 años. Ambos mantienen antecedentes por diversas detenciones policiales anteriores.

El primero de ellos tiene antecedentes por atentado contra la autoridad, desacato, amenazas simples, daños y robo en lugar no habitado. En tanto, el segundo individuo mantiene antecedentes por amenazas y lesiones, las dos por arma blanca, porte de arma blanca y por hurto, informó Emol.

"Presentan un amplio prontuario"

El prefecto de Marga Marga, coronel Alex Oporto, explicó que la investigación comenzó tras la denuncia presentada por las víctimas ante el Ministerio Público. El oficial agregó que posteriormente se gestionaron órdenes de detención con el Juzgado de Garantía, permitiendo concretar los arrestos en la comuna de Limache.

Además, sostuvo que "ambos detenidos son personas con un historial policial conocido, presentan un amplio prontuario con reiteraciones delictuales y uno de ellos incluso una condena cumplida recientemente".

Hasta el momento, se espera que ambos imputados sean puestos a disposición de la justicia para su respectivo control de detención.

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