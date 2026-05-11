Carta desde prisión: Excarabinero imputado por fatal choque en Santiago asegura estar arrepentido

11 may. 2026 - 18:17 hrs.

Mega Investiga accedió en exclusiva a una carta enviada por Ángel Cerna Rojas, ex funcionario de Carabineros imputado por el fatal accidente ocurrido en Santiago Centro, donde reconoce su arrepentimiento por la muerte de una joven colombiana de 20 años y el dolor provocado a su familia.

“Mis acciones han causado un daño irreparable y, aunque pedir perdón no la traerá de vuelta…”, escribió Ángel Jeremy Cerna Rojas en una carta enviada desde prisión preventiva a Mega Investiga.

En el escrito, el ex funcionario de Carabineros -imputado por el fatal accidente ocurrido la madrugada del 24 de abril en Santiago Centro- asegura estar arrepentido y consciente de la gravedad de lo ocurrido.

“Me arrepiento profundamente” y “lamento el dolor que he causado”, señala también en la misiva, donde intenta acercarse a la familia de la víctima fatal: una joven colombiana de 20 años que viajaba como pasajera de un vehículo Uber.

A continuación la carta íntegra enviada a Mega Investiga:

“Soy Angel Jermi Cerna Rojas.

Ex carabinero y actualmente en prisión preventiva.

Me dirijo a ustedes con un profundo arrepentimiento por el accidente en el que estuve involucrado. Mis acciones han causado un daño irreparable, y aunque pedir perdón no traerá de vuelta a su ser querido, lamento sinceramente lo sucedido.

Reconozco que seguí caminos equivocados y escuché a las personas equivocadas, lo que me llevó a esta situación. Quiero expresar mis más sinceras disculpas a ustedes y a todos los afectados.

Estoy comprometido a arrepentirme de mis acciones durante el resto de mi vida.

Lamento el dolor que he causado y agradezco su tiempo para leer estas palabras.

Atentamente,

Angel Jermi Cerna Rojas”.

La indagatoria

El accidente ocurrió cerca de las 03:30 horas en la intersección de San Francisco con Tarapacá. Según la investigación de la SIAT de Carabineros, Cerna conducía en estado de ebriedad y cruzó con luz roja, impactando violentamente al automóvil de aplicación.

El informe técnico de la SIAT, que está en la carpeta de investigación, estableció como “causa basal probable” que el entonces carabinero “ingresa con el móvil al cruce regulado de vías enfrentando luz roja del semáforo, sin respetar el derecho preferente de paso”, agregando que luego “se da a la fuga”.

La víctima salió eyectada tras el impacto. El conductor del Uber, Igor Braian Palavecino Nicotra, declaró que la joven iba sentada en el asiento trasero y que ambos habían iniciado el viaje minutos antes desde calle Santa Rosa. Según su relato policial, mientras avanzaban por Tarapacá con luz verde, “sorpresivamente aparece un vehículo (…) el cual no respetó el semáforo en color rojo de detención”.

El mismo conductor relató que, tras la colisión, observó que “del otro vehículo se dan a la fuga al menos 5 a 6 individuos”, mientras él intentaba auxiliar a la pasajera herida.

La joven fue trasladada en riesgo vital hasta la ex Posta Central, donde murió horas más tarde producto de un politraumatismo y un traumatismo craneoencefálico severo, según consta en los informes médicos incorporados a la causa. Entre las lesiones se describen fracturas múltiples, hemorragias cerebrales y falla multisistémica.

El imputado, en tanto, fue detenido posteriormente por personal del OS-9 y la SIP. De acuerdo con el parte policial, inicialmente abandonó el lugar del accidente y luego habría intentado instalar una versión falsa de robo del vehículo. La Fiscalía también le atribuye haber presentado una denuncia falsa tras el choque.

Los antecedentes reunidos hasta ahora apuntan a que Cerna manejaba con 0,89 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, el parte de detención señala que el ex carabinero “mantenía evidente estado de ebriedad” al momento de ser ubicado por funcionarios policiales.

Otro antecedente incorporado a la investigación revela que el imputado había obtenido su licencia de conducir recién en marzo de 2025, luego de haber reprobado en dos ocasiones el examen teórico en la Municipalidad de San Rafael.

Habla la madre de la víctima

Desde Colombia, Yesenia Rodríguez —madre de la joven fallecida— reaccionó a la carta enviada por el ex funcionario policial. Y aunque escuchó las disculpas, asegura que nada cambia el dolor que enfrenta desde la muerte de su hija.

“Te soy sincera, ¿una disculpa me va a devolver a mi hija? No tengo por qué aceptarla. Yo sé que somos seres humanos y todos cometemos errores, pero ni una disculpa ni una carta me la van a devolver”, afirmó.

La mujer también describió el impacto emocional que arrastra desde abril:

“Nadie sabe cómo la estoy pasando. Yo no duermo, yo no como”.

Respecto al proceso judicial que se desarrolla en Chile, su petición es una sola:

“Que se haga justicia. Eso es lo único que quiero. Que todos paguen”.

Actualmente, Ángel Cerna Rojas permanece en prisión preventiva por orden del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, tribunal que consideró que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. El plazo de investigación fue fijado en 120 días.

Todo sobre Mega Investiga