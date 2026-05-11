Johannes Kaiser plantea posibilidad de disolver el Partido Comunista tras llamado a movilizaciones

11 may. 2026 - 16:51 hrs.

¿Qué pasó?

Johannes Kaiser planteó la posibilidad de disolver el Partido Comunista, en caso de registrarse actos de violencia en marchas tras el llamado de la diputada Lorena Pizarro a movilizarse.

Diversas críticas generaron las declaraciones de la diputada, pues incluso el Presidente José Antonio Kast acusó en sus redes sociales al PC de intentar “agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el Gobierno y el Congreso”.

¿Qué dijo Kaiser?

Bajo esa línea, Kaiser planteó que “el Partido Comunista de Chile, siendo marxista-leninista, es un partido que no condena la violencia como método de acción política”.

"Creemos que están detrás de gran parte de la violencia que se vive tanto en colegios como en otras actividades de carácter político, y creemos que, en un futuro próximo, debiesen hacerse valer las responsabilidades institucionales del Partido Comunista por cualquier acto de violencia que se cometa en el marco de las actividades a las cuales están llamando", agregó Kaiser.

De ese modo, Kaiser planteó que en caso de que una movilización convocada por el PC dé paso a hechos de violencia, se debería "iniciar un proceso sancionatorio que puede terminar en su disolución".

La respuesta del Partido Comunista

Las declaraciones generaron reacciones en el ámbito político, donde han advertido sobre las implicancias que tendría una medida de ese tipo en el sistema democrático y en la libertad de asociación.

Desde el Partido Comunista han rechazado este tipo de planteamientos, señalando que no se debe confundir la movilización social con hechos de violencia. Además, su presidente, Lautaro Carmona enfatizó que las movilizaciones de la ciudadanía constituyen un derecho democrático.