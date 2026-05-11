Ejército reactivó entrenamiento de reservistas en todo Chile: ¿Quiénes pueden integrarse?

11 may. 2026 - 15:20 hrs.

¿Qué pasó?

El Ejército de Chile reactivó oficialmente las actividades de instrucción y entrenamiento de sus reservistas en 45 Centros de Reservistas distribuidos entre Arica y Porvenir, luego de un año de receso debido a recortes presupuestarios.

La medida permitirá retomar las labores de 1.917 reservistas que integran las Unidades Base de Movilización (UBM), quienes compatibilizan sus profesiones y vida cotidiana con el servicio a la institución.

Ceremonia se realizó en el Regimiento Buin

La ceremonia central se llevó a cabo en el Regimiento de Infantería N°1 “Buin” y fue encabezada por el comandante en jefe del Ejército, general Pedro Varela. En la actividad participaron 341 reservistas pertenecientes a nueve UBM de la Región Metropolitana.

Durante la instancia, el comandante de Operaciones Terrestres (COT), general de división Carlos Muñoz, destacó el rol que cumplen los reservistas dentro de la institución.

“La Reserva no solo cumple un rol operativo. También cumple un rol social. En sus filas convergen personas provenientes de distintos ámbitos: profesionales, técnicos, trabajadores, emprendedores, estudiantes y servidores públicos”, señaló.

Reservistas participarán en la Parada Militar 2026

Uno de los anuncios realizados durante la ceremonia fue que un batallón de reservistas será parte de la Gran Parada Militar 2026 en honor a las Glorias del Ejército.

Según explicó el general Muñoz, la decisión busca reinstalar una tradición histórica y, al mismo tiempo, visibilizar ante el país “la fuerza ciudadana que respalda al Ejército”.

Por su parte, el director de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), general de brigada Pedro Araya, indicó que la reactivación de la Reserva permitirá retomar plenamente las actividades de instrucción y entrenamiento.

Asimismo, sostuvo que la ceremonia fue “un homenaje” a quienes compatibilizan sus labores civiles con el compromiso de apoyar a la institución y al Estado.

¿Quiénes pueden integrarse a la Reserva Militar?

El Ejército informó que pueden integrarse a la Reserva Militar Adscrita ciudadanos entre 18 y 45 años con condición médica apta para instrucción militar.

Entre los requisitos también se considera haber realizado el servicio militar, ser civil con instrucción militar, contar con cursos especiales para formación de oficiales o personal de reserva, o ser personal en retiro de las Fuerzas Armadas.

Actualmente, la Reserva Militar Adscrita está compuesta por hombres y mujeres distribuidos en 45 Unidades Base de Movilización a nivel nacional.

Todo sobre Ejército de Chile