Escapó con un fusil, pero no llevaba municiones: Lo que se sabe del conscripto del Ejército que huyó de predio militar

01 may. 2026 - 16:47 hrs.

¿Qué pasó?

El Ejército de Chile activó este viernes 1 de mayo un operativo de búsqueda luego de que un soldado conscripto abandonara sin autorización un predio militar en el sector de San Rafael, comuna de Talca, región del Maule.

El caso generó preocupación, ya que la institución castrense informó que el conscripto, quien es oriundo de Rancagua, se habría ido portando su fusil, el que se encontraba sin municiones.

¿Qué se sabe del caso?

Según informó el Ejército en un comunicado, el joven cumplía su servicio militar en la Brigada de Aviación del Ejército con sede en Talca.

Sobre los antecedentes del caso, la institución militar informó: "Durante la madrugada de hoy, un Soldado Conscripto que se encontraba en el Predio militar 'El Culenar', en el sector de San Rafael, comuna de Talca, habría hecho abandono del cuartel portando su fusil de cargo sin municiones".

Respecto a las circunstancias en que el joven habría huido, el Ejército señaló que el conscripto "participaba de una campaña de instrucción inicial, el cual, por razones que se investigan, habría hecho abandono sin autorización del predio militar en dirección desconocida; por tanto, la unidad debió estampar una constancia en Carabineros de Chile".

¿Qué medidas se han tomado por el caso?

La institución activó de inmediato sus protocolos. De acuerdo al comunicado, "se iniciaron las labores de búsqueda con medios de la Brigada de Aviación de Ejército y apoyo de personal policial, así como se contactó a su familia para informarles de lo sucedido".

Las motivaciones detrás del abandono no han sido esclarecidas. El propio Ejército reconoció que se trata de razones "que se investigan", y la identidad del conscripto tampoco ha sido divulgada por la institución.

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