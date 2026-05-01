Muro de contención: Estados Unidos despliega 11.700 millones de dólares en el Pacífico para frenar a China

01 may. 2026 - 17:05 hrs.

Estados Unidos ha reforzado su estrategia militar en el Indo-Pacífico con una inversión de 11.700 millones de dólares destinada a contener la creciente influencia de China, configurando lo que puede considerarse un “muro de contención” en la región.

De acuerdo a Army Reconigtion, esto permite aumentar la resiliencia frente a ataques y sostener operaciones, incluso en entornos altamente disputados y en escenarios de gran intensidad.

¿Cuál es la intención de Estados Unidos con este muro de contención?

El enfoque estadounidense busca limitar la capacidad de China para proyectar poder militar, especialmente a través de corredores marítimos estratégicos, y es que, en lugar de depender de grandes concentraciones de tropas, la estrategia se centra en operaciones distribuidas, bases avanzadas y sistemas integrados de defensa aérea y antimisiles.

Dentro de este marco, el presupuesto de defensa para el año fiscal 2027 alcanza los 1,45 billones de dólares, con un incremento significativo respecto al año anterior.

Mustafa Ciftci/AA/picture alliance

Más de la mitad de estos recursos se destina a adquisiciones e innovación tecnológica, superando incluso los niveles de inversión registrados durante la Guerra Fría; en este sentido, China es identificada explícitamente como la principal amenaza estratégica, lo que ha impulsado una reorganización del gasto militar hacia la región del Indo-Pacífico.

La financiación de la Iniciativa de Disuasión del Pacífico se distribuye en áreas clave: ejercicios militares a gran escala, infraestructura, presencia avanzada, logística, desarrollo de capacidades aliadas y mejoras tecnológicas.

Destacan los 3.000 millones de dólares destinados a infraestructura, incluyendo aeródromos reforzados, depósitos de combustible y municiones, así como capacidades de reparación rápida; asimismo, se promueve el preposicionamiento de equipos para reducir los tiempos de respuesta ante posibles conflictos.

Un elemento central de esta estrategia es la llamada Primera Cadena de Islas, que abarca desde Japón hasta Filipinas, pasando por Taiwán; zona en la que Estados Unidos busca establecer una defensa basada en la negación, es decir, impedir el avance del adversario sin recurrir necesariamente a una confrontación directa.

Además, se incluyen 2.000 millones de dólares en apoyo a Taiwán, enfocados en fortalecer sus capacidades defensivas y su interoperabilidad con fuerzas estadounidenses.

En paralelo, Washington impulsa la expansión de su base industrial, con inversiones que superan los 100.000 millones de dólares para garantizar la producción sostenida de armamento, reducir dependencias externas y enfrentar conflictos prolongados.

En conjunto, esta estrategia refleja un cambio hacia una planificación a largo plazo, orientada a mantener el equilibrio de poder en el Pacífico y frenar el avance militar de China sin escalar hacia un enfrentamiento directo.

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