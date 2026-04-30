Becas para maestrías en Estados Unidos: Cómo pueden aplicar ciudadanos de Chile

30 abr. 2026 - 12:45 hrs.

Estados Unidos cuenta con uno de los programas de becas más reconocidos del mundo: las becas Fulbright, dirigidas principalmente a quienes quieren realizar maestrías o doctorados, y también a docentes que desean tener una experiencia profesional enseñando en ese país.

Fulbright está administrado por el Institute of International Education (IIE) para el Departamento de Estado de Estados Unidos. En general, el programa está orientado a personas que ya son profesionales y buscan profundizar su formación académica o ampliar su experiencia internacional, según informan la Comunidad del Intercambio y el sitio Study Abroad.

La Comunidad del Intercambio explica los detalles del programa en este video:

¿Cómo postularse a becas Fulbright?

El programa Fulbright es la iniciativa insignia de intercambio internacional del gobierno de Estados Unidos. Financia matrícula total o parcial, estipendios mensuales, billetes de avión de ida y vuelta y seguro médico, tanto para estadounidenses que estudian en el extranjero como para estudiantes internacionales que van a Estados Unidos, señala Study Abroad.

Los ciudadanos de Chile pueden optar a becas Fulbright

A través de este programa, los seleccionados podrán realizar programas de magíster en universidades de Estados Unidos y actividades asociadas. La beca es de carácter anual, renovable hasta por un año académico. Para postular desde Chile, los requisitos son los siguientes:

Tener nacionalidad chilena y residir en Chile al momento de postular.

y residir en Chile al momento de postular. Haber cursado una carrera impartida por una universidad con un mínimo de 8 semestres de duración y contar con el grado de licenciado.

y contar con el grado de licenciado. Dominar el inglés y rendir el examen TOEFL (Test of English as a Foreign Language).

Para estar atento a próximas convocatorias de becas Fulbright destinadas a chilenos, se puede visitar el sitio oficial fulbrightchile.cl.

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