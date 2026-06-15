Muere Taty Almeida, una de las fundadoras de "Madres de Plaza de Mayo" en Argentina

15 jun. 2026 - 01:33 hrs.

¿Qué pasó?

Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y emblema de la lucha por los derechos humanos en Argentina, murió este domingo a los 95 años, después de más de cuatro décadas como una de las voces más reconocidas contra los crímenes de la última dictadura.

¿Qué se informó sobre la muerte de Taty Almeida?

"Con un dolor muy profundo, nos toca compartir la noticia más triste: hoy partió nuestra querida Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea fundadora", señaló un comunicado de la organización de derechos humanos.

Con su pañuelo blanco siempre anudado al cuello, Almeida fue una protagonista incansable en las movilizaciones que reclamaban por memoria, verdad y justicia por los crímenes de la dictadura, pero también acompañó siempre con su presencia y su voz inconfundible a las luchas sindicales y estudiantiles.

"Gracias por enseñarnos que amar es resistir, que la única lucha que se pierde es la que se abandona y que no existe fuerza más grande que la del amor", señaló la organización que presidía.

"Alejandro te está esperando arriba"

La vida de Almeida dio un vuelco tras la desaparición de su hijo Alejandro, de 20 años, en 1975. Como él, otros 30.000 opositores desaparecieron a manos de milicias de derecha de la denominada Triple A o de la dictadura que gobernó Argentina entre 1976 y 1983.

Su hija Fabiana Almeida dijo a periodistas que ella y su hermano Jorge vieron que "no estaba bien" en la mañana de este domingo: "Le dijimos 'vieja, dale, soltá. Dale que Alejandro te está esperando arriba. Abrácense, sígannos desde arriba'", contó con la voz entrecortada por el llanto.

Almeida estaba internada desde hacía tres semanas en un hospital de Buenos Aires. Sus restos serán velados el lunes en una sede sindical en esa ciudad, informaron sus familiares.

Su muerte fue lamentada por diversos referentes de los derechos humanos, la política y la cultura en Argentina.

"Fue una luchadora", dijo conmovida Estela de Carlotto, emblema de las Abuelas de Plaza de Mayo, al canal C5N tras la noticia: "Seguimos en la lucha, una lucha con más dolor, pero no hay que aflojar", señaló.

"Luchadora incansable que honraste la vida. Hasta siempre querida Taty", escribió por su parte en X la expresidenta argentina de centroizquierda Cristina Kirchner (2007-2015).