Adolescente asesinó a sus abuelos y luego atacó su colegio: dejó ocho muertos en tiroteo escolar en Tailandia

07 ag. 2026 - 03:56 hrs.

Un adolescente armado con una pistola mató a ocho personas, seis de ellas en una prestigiosa secundaria cerca de Bangkok, informaron este viernes las autoridades y la policía tailandesas.

El joven mató primero a sus abuelos con una pistola que les pertenecía y luego se dirigió a su escuela en una provincia vecina de la capital, donde asesinó a tres alumnos y tres maestros, aseguró la policía en un comunicado.

El tirador, identificado como un adolescente de 14 o 15 años que estudiaba en el instituto, también murió, informaron los medios locales al citar a las autoridades. Algunos de los reportes indicaron que agentes de policía abatieron al sospechoso, mientras que otros señalaron que pudo quitarse la vida.

Caos y pánico durante la huida

Un total de 15 alumnos de la secundaria Debsirin Nonthaburi, ubicada en la provincia de Nonthaburi, resultaron heridos al intentar huir, precisó el viceministro de Interior tailandés, Polapee Suwunchwee, al canal Thai PBS.

"Es un incidente terrible. Nunca debió haber ocurrido. ¿Cómo pudo suceder esto en nuestro país?", lamentó el primer ministro Anutin Charnvirakul a los periodistas. "Es por eso que el gobierno no permite la posesión de armas de fuego", agregó.

"Escuché muchísimos disparos, muy fuertes, porque parecía que el tirador estaba en el piso justo de arriba. Incluso podía escuchar los casquillos golpeando el suelo y el ruido del metal", relató Pawarisa Maylissa, estudiante de la secundaria.

"Tenía miedo de morir y de no poder seguir persiguiendo mis sueños", continuó. "No conozco al sospechoso, pero sé que es un poco más joven que yo. No puedo creer que un niño como él haya podido tener acceso a un arma".

El testimonio de los testigos

El tráfico cerca de la secundaria Debsirin Nonthaburi quedó prácticamente paralizado, según un periodista de la AFP, mientras que la prensa local informó que los padres acudieron a recoger a sus hijos tras el incidente.

"Vi a miles de estudiantes salir corriendo. Algunos ni siquiera llevaban zapatos", contó Thongchai Thanakat, conductor de mototaxi, quien trabaja frente al colegio desde hace unos veinte años.

"Me siento muy mal por un alumno cuyo cuerpo vi después de que lo alcanzaran en plena cabeza", agregó. "Es realmente triste".

El debate sobre el control de armas en Tailandia

Tailandia tiene una de las tasas más altas de posesión de armas de fuego en la región, con un estimado de alrededor de 10 millones en circulación, es decir, una por cada siete habitantes. Las promesas anteriores de endurecer las leyes sobre armamento no han impedido que se produzcan recurrentemente los tiroteos.

La policía tailandesa disparó y detuvo en febrero a un adolescente que abrió fuego en una escuela del sur del país, lo que dejó como saldo la muerte del director y dos estudiantes heridos. El joven utilizó el arma de un oficial de policía en el tiroteo.

Un jefe policial dijo en ese momento que el sospechoso había sido hospitalizado en diciembre para recibir tratamiento psiquiátrico y que ya había recibido alta.