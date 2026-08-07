Once comunas tendrán cortes de luz este viernes 7 de agosto en la RM: se extenderán hasta por 8 horas
- Por Felipe Gallardo
¿Qué pasó?
Enel informó que este viernes 7 de agosto realizará nuevos cortes de luz en distintos sectores de la Región Metropolitana debido a trabajos de mantención y mejoras en la red eléctrica.
Las interrupciones se extenderán por hasta ocho horas en algunos puntos, dependiendo del sector, y afectarán a 10 comunas de la capital.
Enel dispone de un mapa interactivo en su sitio web donde los usuarios pueden consultar las interrupciones programadas e identificar las calles y perímetros específicos que se verán afectados. (Pincha aquí)Ir a la siguiente nota
¿Qué comunas tendrán cortes de luz este viernes?
Providencia: Desde las 09:00 hasta las 16:00 horas.
Lo Espejo: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
La Cisterna: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
Conchalí: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
Cerrillos: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
La Florida: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.
Peñalolén: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Sector 1: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.
Sector 2: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
La Reina:
Sector 1: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Sector 2: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
Macul: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
Independencia: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
Según establece Enel en su sitio web, estos trabajos programados se realizan con el propósito de "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".
Además, aclaran que los cortes "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".
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