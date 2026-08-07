Once comunas tendrán cortes de luz este viernes 7 de agosto en la RM: se extenderán hasta por 8 horas

07 ag. 2026 - 01:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel informó que este viernes 7 de agosto realizará nuevos cortes de luz en distintos sectores de la Región Metropolitana debido a trabajos de mantención y mejoras en la red eléctrica.

Las interrupciones se extenderán por hasta ocho horas en algunos puntos, dependiendo del sector, y afectarán a 10 comunas de la capital.

Enel dispone de un mapa interactivo en su sitio web donde los usuarios pueden consultar las interrupciones programadas e identificar las calles y perímetros específicos que se verán afectados. (Pincha aquí)

¿Qué comunas tendrán cortes de luz este viernes?

Providencia: Desde las 09:00 hasta las 16:00 horas.

Lo Espejo: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

La Cisterna: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Conchalí: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Cerrillos: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

Peñalolén: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Las Condes:

Sector 1: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Sector 2: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Reina:

Sector 1: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Sector 2: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Macul: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Independencia: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Según establece Enel en su sitio web, estos trabajos programados se realizan con el propósito de "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".

Además, aclaran que los cortes "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".

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