Siete horas sin servicio: Estas son las comunas que mantendrán corte de agua este viernes en la RM

06 ag. 2026 - 23:00 hrs.

¿Qué pasó?

Aguas Andinas informó en sus canales oficiales que los trabajos de mantención programados en la red de agua potable de la Región Metropolitana se mantendrán durante toda la noche de este jueves y se extenderán hasta la madrugada del viernes 7 de agosto.

Las interrupciones afectan a sectores específicos de dos comunas de la capital, donde el suministro continuará suspendido durante la noche para quedar restablecido a primeras horas de la mañana. Se aconseja a los vecinos estar atentos a los canales oficiales de la empresa ante cualquier actualización.

Las comunas con cortes de agua hasta este viernes

A continuación, revisa el detalle de las comunas que mantendrán la suspensión del servicio hasta la mañana del viernes 7 de agosto:

Puente Alto: Desde las 15:30 horas del jueves hasta las 06:00 horas del viernes.

Huechuraba: Desde las 16:30 horas del jueves hasta las 06:00 horas del .

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