Advierten que uno de cada tres adolescentes ha usado vapers: "Que los niños tengan acceso a los cigarrillos debería ser 0"

06 ag. 2026 - 21:42 hrs.

¿Qué pasó?

La Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes, aplicada por el Ministerio de Salud, reveló una preocupante realidad sobre el consumo de cigarrillos electrónicos en Chile.

El estudio mostró que uno de cada tres adolescentes de entre 13 y 15 años reconoce haber consumido vapeadores con nicotina al menos una vez, una cifra que las autoridades calificaron como alarmante.

Según los resultados, el 30% de los jóvenes encuestados declaró haber usado alguna vez cigarrillos electrónicos, dispositivos que se han popularizado entre los escolares debido a sus colores, aromas y distintos sabores.

Los riesgos del vaper

"El 30% de nuestros jóvenes encuestados de 13 a 15 años ha consumido alguna vez cigarrillo electrónico. Esa cifra es alarmante", señaló la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro.

Especialistas advierten que el uso de vapeadores expone a los pulmones a sustancias tóxicas, metales pesados y nicotina altamente adictiva, aumentando el riesgo de daños pulmonares, enfermedades cardiovasculares, inflamación bronquial y adicción temprana.

Frente a este escenario, la Municipalidad de Las Condes implementó un sistema de sensores capaces de detectar el vapor de los cigarrillos electrónicos en baños y otros espacios de los establecimientos educacionales.

"Nos llega la alerta. Inmediatamente nos acercamos al baño y le pedimos al niño, al joven, que está en el baño que salga", explicó la directora del Colegio Municipal de Las Condes, Patricia Altamirano.

Consideran que no hay riesgo en la exposición al humo

La encuesta también reveló otro dato preocupante: siete de cada diez estudiantes consideran que no es riesgoso estar expuestos al humo de cigarrillos. Además, algunos encuestados afirmaron que pueden comprar cigarrillos con facilidad en el comercio.

Ante ello, las autoridades hicieron un llamado a reforzar la fiscalización. ". El comercio no debe vender, pero al parecer está pudiendo vender", advirtió la ministra de Salud May Chomalí.

Finalmente, desde el Ministerio de Salud recordaron que cada 45 minutos fallece una persona en Chile producto del tabaco y sus derivados, insistiendo en que "la evidencia científica es muy clara en mencionar que tanto los vapeadores, cigarrillos electrónicos, todo producto que contenga nicotina es muy dañino para la salud cerebral y para la salud física".