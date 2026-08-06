Chile y Venezuela formalizan el reinicio de sus relaciones consulares: "Hoy marca un hito en las relaciones"

06 ag. 2026 - 20:11 hrs.

¿Qué pasó?

Chile y Venezuela formalizaron este jueves el restablecimiento de sus relaciones consulares, luego del intercambio de notas diplomáticas entre el director general de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior, Hernán Núñez, y el viceministro para América Latina de Venezuela, Mauricio Rodríguez.

Con este acto, ambos gobiernos oficializaron el reinicio de las relaciones consulares, una medida que busca restablecer la atención y protección de los ciudadanos de ambos países, además de avanzar en la normalización de los vínculos bilaterales.

El inicio de una nueva etapa para ambos países

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, destacó el acuerdo y afirmó que "hoy marca un hito en las relaciones entre Chile y Venezuela. Esto permitirá asegurar la protección y servicios para los ciudadanos de ambos países y el inicio de una nueva etapa, a través de un diálogo constructivo, para avanzar en temas que nos interesa profundizar, a favor del bienestar de nuestros pueblos y de la región".

La formalización ocurre luego de que el pasado 30 de julio ambos gobiernos anunciaran el inicio de una hoja de ruta para avanzar en una normalización progresiva de las relaciones bilaterales, comenzando precisamente por la reactivación de los servicios consulares.

En esa oportunidad, el canciller sostuvo que "contar con asistencia consular lo antes posible en Caracas es una prioridad para la Cancillería y el primer paso para continuar acercándonos a un país con el que hemos tenido históricas relaciones".

Asimismo, Pérez Mackenna recalcó que "se abre una oportunidad para ir en ayuda de los ciudadanos que requieren los servicios del Estado a través de los consulados y marca el inicio de una nueva etapa hacia el restablecimiento pleno de las relaciones bilaterales".

Con este intercambio de notas diplomáticas, Chile y Venezuela dan el primer paso formal para retomar la atención consular y avanzar en la reconstrucción de sus relaciones diplomáticas.