Gobierno evalúa aplicar un nuevo Estado de Excepción en barrios o sectores críticos

06 ag. 2026 - 07:32 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno está evaluando la implementación de un nuevo estado de excepción constitucional de carácter territorial, para aplicarlo en sectores específicos del país con altos índices de criminalidad, en el marco del megaplan de seguridad impulsado por el Presidente José Antonio Kast.

Tras la cadena nacional del mandatario, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, anunció que "se está evaluando un nuevo estado de excepción constitucional focalizado a determinados sectores o barrios en una ciudad, estaría bajo el mando de Carabineros con convenios de colaboración de las Fuerzas Armadas".

Añadió que sería "un estado de excepción constitucional que, de acuerdo a ciertos parámetros o indicadores, señalen que es necesario intervenir de una manera más profunda para combatir a la delincuencia".

También adelantó que es estado de excepción quedaría "bajo el mando de Carabineros, con apoyo y colaboración de las Fuerzas Armadas y que puedan tomar algunas medidas excepcionales de, por ejemplo, restringir la libertad de movimiento".

Además, Alvarado informó que el ministro de Seguridad, Martín Arrau está trabajando en identificar cuáles son los barrios críticos. "La idea es que en esos barrios más peligrosos, donde la gente tiene una sensación de temor más alta y efectivamente tiene que estar encerrada en su casa y no puede circular libremente por la calle, tengan mayor vigilancia policial", señaló.

Anoche, el Presidente Kast anunció una extensa agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, que incluye el copamiento de 50 barrios peligrosos, junto con una reforma constitucional que consagre la protección de la seguridad de las personas como un deber del Estado.

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