Mesa del Senado toma decisión tras polémica entre Campillai y Camila Flores

05 ag. 2026 - 20:45 hrs.

¿Qué pasó?

La Mesa del Senado emitió este miércoles una declaración pública luego del intercambio de expresiones protagonizado por las senadoras Fabiola Campillai y Camila Flores al interior del Congreso, una situación que generó amplio revuelo político.

En el documento, la corporación reafirmó que la libertad de expresión y el debate de ideas son parte esencial del trabajo parlamentario, aunque recalcó que estos deben desarrollarse en un marco de respeto que contribuya a fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Senado llama a privilegiar el diálogo

A través de la declaración, la Mesa del Senado sostuvo que "las opiniones y el ejercicio de la libertad de expresión constituyen pilares fundamentales de la actividad parlamentaria".

Sin embargo, añadió que "estos principios deben ir acompañados de un trato respetuoso que contribuya a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas".

Asimismo, hizo un llamado a todas las senadoras y senadores a privilegiar "el diálogo, la argumentación y el respeto institucional", especialmente cuando se debaten materias sensibles para el país y existen posturas legítimamente distintas.

Comisión de Ética analizará lo ocurrido

Finalmente, la declaración confirmó que, por acuerdo de los Comités, la Mesa del Senado resolvió derivar el caso a la Comisión de Ética.

"Por acuerdo de Comités, hemos tomado la decisión como Mesa del Senado que será la Comisión de Ética la encargada de pronunciarse sobre el tema", señala el comunicado firmado por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y el vicepresidente de la corporación, Iván Moreira.