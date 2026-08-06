Así funciona "Sin Fachadas", la nueva plataforma del SII para denunciar negocios sospechosos de forma anónima

06 ag. 2026 - 22:10 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Cámara Nacional de Comercio (CNC) presentaron la plataforma "Sin Fachadas", una nueva herramienta que permitirá denunciar de forma anónima y segura establecimientos cuyo funcionamiento genere sospechas de irregularidades, con el objetivo de fortalecer la lucha contra las economías ilícitas y proteger al comercio formal.

La plataforma podrá ser utilizada tanto por ciudadanos como por fiscalizadores municipales, quienes podrán aportar antecedentes que serán enviados directamente al SII para su análisis y eventual fiscalización, reforzando la coordinación entre el sector público y privado para detectar posibles incumplimientos tributarios y otras irregularidades.

El lanzamiento fue encabezado por el presidente de la CNC, José Pakomio, y el director del SII, Jorge Trujillo, junto a los alcaldes de Santiago, Mario Desbordes; de Estación Central, Felipe Muñoz; de San Miguel, Carol Bown; y de Recoleta, Fares Jadue.

Una plataforma para denunciar comercios sospechosos

Durante la presentación, el director del SII explicó que "el lanzamiento de Sin Fachadas es, sin lugar a dudas, una buena noticia. Se trata de una nueva herramienta, adicional y potente, para el combate en contra de quienes realizan acciones delictivas que defraudan el sistema tributario y perjudican al comercio formal".

Asimismo, hizo un llamado a utilizar la plataforma para reportar situaciones sospechosas. "Los negocios inexistentes o de fachada solo buscan disimular operaciones del crimen organizado. Por eso, el llamado es a la comunidad y a las municipalidades, actores fundamentales también en la fiscalización, a informar en esta nueva plataforma o a través de los canales habituales dispuestos en el sii.cl sobre aquellas actividades respecto de las cuales existan antecedentes de la comisión de ilícitos", sostuvo Trujillo.

En la actividad también se dieron a conocer los resultados de una encuesta del Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad (OCIS) de la CNC, aplicada a 872 personas en todo el país.

El sondeo reveló que el 68,8% de los consultados afirma haber observado establecimientos que le generan sospechas respecto de su funcionamiento, mientras que el 74% considera que este tipo de negocios ha aumentado durante el último año.

"Busca facilitar la denuncia ciudadana"

El estudio también identificó que las principales señales que despiertan sospechas son la existencia de pocos clientes visibles, la no entrega de boletas o comprobantes y horarios de funcionamiento inusuales.

Además, las barberías, peluquerías y centros de estética fueron el rubro más mencionado por los encuestados, seguidos por las tiendas de importación, restaurantes, locales de celulares, talleres mecánicos y ópticas. La CNC aclaró que estos resultados corresponden únicamente a percepciones ciudadanas y no constituyen evidencia de actividades ilícitas.

El presidente de la CNC, José Pakomio, aseguró que "los resultados de este estudio confirman una preocupación que venimos recogiendo hace bastante tiempo desde las cámaras de comercio de todo Chile" y enfatizó que la nueva plataforma busca facilitar la denuncia ciudadana para fortalecer la fiscalización y proteger al comercio establecido.