"Es una respuesta contundente": Ministro Arrau anuncia que pronto ingresarán cerca de 15 proyectos de seguridad

06 ag. 2026 - 10:16 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, informó que en los próximos días el Gobierno ingresará cerca de 15 proyectos en el marco de la agenda de seguridad que anunció el Presidente José Antonio Kast la noche del miércoles.

“Lo que anunció el Presidente, que en los próximos días iríamos dando más detalles en nuestra agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, es una respuesta contundente no solamente de un Gobierno, no solamente de un Estado, es del país”, señaló Arrau en el copamiento policial realizado en Plaza de Armas de Santiago.

¿Qué dijo el ministro Arrau?

“Son más de 20 proyectos hoy en trámite; ingresaremos cerca de 15 proyectos en las próximas semanas, poco a poco. Estamos en intensas conversaciones con diversos parlamentarios para que efectivamente esta sea una respuesta muy contundente”, añadió.

En cuanto a la reforma constitucional para que el resguardo de la seguridad de las personas tenga rango constitucional, dijo que es “necesaria porque acá lo que vamos a hacer es de un nivel de profundidad que requiere habilitación constitucional”.

“Yo espero que en las próximas semanas ya empecemos a ver los primeros ingresos de nuevas leyes, junto con una discusión contundente del presupuesto y mejora a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile, que son leyes que están en tramitación o que estaremos ingresando en las próximas semanas”, reiteró.

Y acerca del estado de excepción territorial, Arrau explicó que "no queremos que personal policial y militar en cumplimiento de su deber estén después siendo perseguidos por la justicia y por eso tenemos que darle el respaldo jurídico necesario".

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