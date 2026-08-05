Conocida tienda de ropa en Temuco anuncia remate de 50% en vestuario y calzado por cierre de local

05 ag. 2026 - 14:45 hrs.

¿Qué pasó?

La conocida tienda de ropa americana y calzado Macy's, ubicada en la ciudad de Temuco, Región de La Araucanía, anunció el cierre definitivo de sus instalaciones y el inicio de una liquidación total de sus productos.

Descuentos de 50% en ropa y calzado

El cierre de la tienda se dio a conocer a través de un video de TikTok, donde se aprecia un letrero instalado en la entrada del recinto informando el término de sus funciones: "Hemos finalizado esta hermosa aventura y lo hacemos con un 50% de descuento en ropa y calzado. Gracias por ser parte de nuestra historia".

En el registro difundido por la usuaria @fran.v.f, se observa que la liquidación abarca prendas de vestir, poleras, y polerones.

También se incluye calzado de cuero, zapatos, botas, artículos infantiles y vestuario a precios reducidos.

¿Hasta cuándo estará abierta la tienda?

De acuerdo con lo expuesto en la publicación de redes sociales, el recinto comercial dejará de operar de manera definitiva en los próximos días.

"Aprovechen de venir porque cierran el 8 de agosto, literalmente el fin de semana", detalló la creadora del video en la descripción del contenido.

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