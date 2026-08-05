Encuentran con vida a pareja que estaba desparecida en el Cajón del Maipo

05 ag. 2026 - 09:12 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, se informó que se encontró con vida a Laura González Pozo (35) y Christopher Díaz Chamorro (32), pareja que estaba desaparecida desde el domingo luego de dirigirse al sector de Canelo Alto, en el Cajón del Maipo.

Desde Carabineros confirmaron a Meganoticias.cl que la pareja acudió a una unidad de Carabineros para informar que se encontraban bien, dando fin a la búsqueda.

Por otro lado, desde la Fundación Río Montaña también confirmaron el hallazgo de Laura y Christopher. "Aparecieron las dos personas extraviadas, están bien. Gracias a todos quienes unieron fuerzas para que este final fuera feliz. Gracias totales a quienes participaron en la búsqueda", dice la publicación en Instagram.

La desaparición de la pareja

La desaparición ocurrió luego de que Laura González Pozo y Christopher Díaz Chamorro salieran durante la tarde del domingo con destino al sector de Canelo Alto, en la comuna de San José de Maipo. Desde ese momento, sus familiares perdieron todo contacto con ambos, lo que dio inicio a una intensa búsqueda.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la familia, la pareja salió cerca de las 15:00 horas desde la comuna de La Reina. Desde Plaza Egaña abordaron el Metro hasta la estación Las Mercedes y luego continuaron su trayecto hacia el Cajón del Maipo. Sin embargo, nunca llegaron al destino previsto y sus teléfonos permanecieron apagados desde ese día.

Ante la falta de noticias, los familiares presentaron una denuncia por presunta desgracia, mientras que Carabineros y otras instituciones iniciaron diligencias para establecer el paradero de la pareja. Paralelamente, organizaciones vinculadas al montañismo, entre ellas la Fundación Río Montaña Chile, difundieron la búsqueda a través de redes sociales con el objetivo de recopilar antecedentes que permitieran ubicarlos.

Las labores se concentraron en el sector del Cajón del Maipo, especialmente en las inmediaciones de Canelo Alto, último destino conocido de Laura González y Christopher Díaz. Durante la búsqueda, familiares y voluntarios realizaron un amplio llamado a la comunidad para aportar cualquier información que ayudara a reconstruir el recorrido de la pareja y dar con su paradero.