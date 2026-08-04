Pareja desapareció cuando se dirigía al Cajón del Maipo: Familia pide ayuda para encontrarlos

04 ag. 2026 - 15:05 hrs.

¿Qué pasó?

Una intensa búsqueda realizan familiares y autoridades para dar con el paradero de Laura González Pozo, de 35 años, y Christopher Díaz Chamorro, de 32, quienes permanecen desaparecidos desde el domingo luego de dirigirse al sector de Canelo Alto, en la comuna de San José de Maipo.

La denuncia por presunta desgracia ya fue presentada ante las autoridades, mientras que familiares y organizaciones ligadas al montañismo han iniciado una campaña de difusión para obtener información que permita establecer el paradero de ambos.

A través de redes sociales, la Fundación Río-Montaña Chile hizo un llamado a compartir la información para ampliar la búsqueda, señalando que la pareja habría perdido contacto cuando se dirigía hacia el Cajón del Maipo.

La última información sobre la pareja

En un video publicado por la Fundación Río-Montaña Chile, el director de la organización, Antonio Guerrero, aparece junto a la madre de Christopher Díaz, quien entregó detalles sobre los últimos antecedentes que manejan.

Según relató, ambos salieron desde la comuna de La Reina durante la tarde del domingo, cerca de las 15:00 horas. Desde Plaza Egaña habrían utilizado el Metro hasta la estación Las Mercedes y posteriormente continuaron su trayecto hacia el sector de El Canelo.

"En ese trayecto no sabemos qué pasó. Sus teléfonos están apagados", señaló la madre de Christopher, agregando que desde ese día han intentado comunicarse con ambos sin obtener respuesta.

Denuncia por presunta desgracia y llamado a entregar información

La familia confirmó que ya se interpuso una denuncia por presunta desgracia, mientras continúan las diligencias para ubicar a la pareja.

De acuerdo con la información difundida, el último destino conocido de Laura González y Christopher Díaz Chamorro era Canelo Alto, en el Cajón del Maipo, lugar al que, según sus cercanos, nunca llegaron.

Quienes tengan antecedentes que puedan contribuir a la búsqueda pueden comunicarse con el número +56 9 6834 0531 o entregar la información a Carabineros (133) o la Policía de Investigaciones (134).