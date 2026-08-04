Anuncian construcción de nuevo centro comercial en el norte del país: Tendrá 140 locales y un polo gastronómico

04 ag. 2026 - 08:24 hrs.

¿Qué pasó?

Grupo Patio oficializó un ambicioso proyecto comercial en la región de Antofagasta. La empresa edificará un nuevo centro comercial tipo outlet en la zona norte de la capital regional, específicamente en el sector Laguna, lo que significará una inversión total de 60 millones de dólares.

Esta cifra contempla no solo la edificación del recinto, sino también la adquisición completa del terreno. La compañía ya poseía el 35% del paño inmobiliario y recientemente completó la compra del porcentaje restante para alcanzar el 100% de la propiedad.

Detalles de la infraestructura y plazos del proyecto

El megaproyecto se levantará sobre una superficie total de 57.540 metros cuadrados, de los cuales 24.000 corresponderán a superficie arrendable (GLA), informó DF.

La infraestructura se desarrollará en dos etapas y albergará cerca de 140 locales comerciales, acompañados de un área de servicios y una completa propuesta gastronómica.

De acuerdo con lo informado por la compañía a través de un comunicado, el inicio de cobras se contempla para fines de este año y la inauguración será a mediados de 2028.

Impacto en el empleo local

El proyecto impulsará significativamente el empleo en la zona norte del país. Desde la firma estiman los siguientes hitos laborales:

Fase de construcción : Se generarán cerca de 400 puestos de trabajo.

: Se generarán cerca de 400 puestos de trabajo. Fase de operación: Cada local comercial contratará, en promedio, a entre cinco y seis trabajadores.

Apuesta por la consolidación del formato outlet

Esta iniciativa forma parte de la estrategia nacional de expansión de la firma, la cual incluye también la apertura de Patio Outlet La Calera, recinto que prevén inaugurar durante el último trimestre de este año.

Thomas Grob, gerente inmobiliario de Grupo Patio, destacó la relevancia estratégica de la operación: "Este nuevo outlet de Patio no solo representará una inversión relevante en un territorio estratégico, sino que también contribuye a nuestra consolidación como líderes en un formato con un gran potencial de crecimiento".

"Además, sumado a Patio Outlet La Calera, que esperamos inaugurar el último trimestre del año, este proyecto en Antofagasta da cuenta de un plan de crecimiento activo, con foco en el core de nuestro negocio, donde tenemos el mayor *expertise* y mayores ventajas competitivas", agregó el ejecutivo.

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