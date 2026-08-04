Se acaba el plazo para postular al Subsidio de Arriendo: Este es el ahorro mínimo que debes tener

04 ag. 2026 - 09:00 hrs.

El plazo para acceder al Subsidio de Arriendo ya entró en su recta final. Quienes quieran postular al beneficio que entrega el Estado para apoyar el pago mensual de una vivienda tienen plazo hasta el 7 de agosto de 2026, pero antes de iniciar el trámite hay un requisito que resulta indispensable: contar con un ahorro mínimo.

Este beneficio está pensado para familias que pueden asumir una parte del valor del arriendo, mientras el Estado cubre otra mediante un subsidio. Si la postulación es seleccionada, el aporte total es de 170 UF, que se entregan en pagos mensuales con un tope de 4,2 UF. Este monto puede utilizarse de manera continua o en distintos períodos, dentro de un plazo máximo de ocho años.

El ahorro que debes tener para postular

El requisito económico más importante es acreditar un ahorro mínimo de 4 UF en una cuenta de ahorro para la vivienda. Esa cuenta debe estar a nombre del postulante, de su cónyuge o de su conviviente civil y pertenecer a una institución financiera que tenga convenio de consulta en línea con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

Las instituciones habilitadas para acreditar ese ahorro son:

BancoEstado.

Scotiabank.

Coopeuch.

Caja de Compensación Los Andes.

Los requisitos para acceder al beneficio

Además del ahorro exigido, quienes postulen deben cumplir los siguientes requisitos:

Tener al menos 18 años.

Contar con cédula de identidad vigente. En el caso de personas extranjeras, deben presentar cédula para extranjeros vigente.

Postular junto al cónyuge, conviviente civil, conviviente o, al menos, un hijo. Las personas mayores de 60 años pueden postular sin núcleo familiar.

Estar inscritos en el Registro Social de Hogares y no superar el 70% de calificación socioeconómica.

Tener un ingreso familiar de entre 7 y 25 UF . Si el grupo familiar supera las tres personas, el límite aumenta en 8 UF p or cada integrante adicional.

. Si el grupo familiar supera las tres personas, el límite aumenta en or cada integrante adicional. Registrar cotizaciones previsionales informadas en línea por la Superintendencia de Pensiones.

Si no existe contrato de trabajo, acreditar ingresos mediante boletas de honorarios de los últimos seis meses, liquidaciones de sueldo o comprobantes de pago de pensión, según corresponda.

¿Cuánto dinero entrega el Subsidio de Arriendo?

Las familias que obtengan el beneficio deberán seguir pagando una parte del arriendo, mientras que el subsidio cubrirá la diferencia.

Como norma general, la vivienda que se arriende no puede superar las 11 UF mensuales. Sin embargo, para este proceso el límite aumenta a 13 UF en todas las comunas de las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Aysén y Magallanes. En esas zonas, el aporte mensual también sube hasta 4,9 UF.

Cómo realizar la postulación

La postulación se realiza de forma online a través del sitio web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo utilizando la Clave Única.

El subsidio puede utilizarse para arrendar una vivienda en cualquier comuna del país y permite cambiar de domicilio a otra región durante su vigencia.

Además, sus beneficiarios pueden postular posteriormente a un subsidio para comprar una vivienda. También es compatible con una postulación al Subsidio para Sectores Medios DS1 y, en el caso del Fondo Solidario DS49, con el Subsidio de Arriendo Regular.

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