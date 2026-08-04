BancoEstado: ¿Cuáles son los principales beneficios de la CuentaRUT?

04 ag. 2026 - 08:00 hrs.

La Cuenta RUT de BancoEstado es el producto financiero más masivo e inclusivo de Chile. Diseñada para facilitar la bancarización de millones de personas, esta cuenta vista utiliza el Rol Único Tributario (RUT) como número de cuenta, eliminando las barreras tradicionales del sistema bancario y permitiendo administrar el dinero de manera ágil, segura y accesible.

A continuación, repasamos sus principales ventajas y características operativas.

Inclusión financiera y facilidad de acceso

Uno de los mayores atractivos de la Cuenta RUT es la ausencia de requisitos de renta mínima o antecedentes comerciales. Pueden solicitarla:

Hombres y mujeres desde los 12 años

Personas nacionales o extranjeras que cuenten con cédula de identidad chilena vigente.

Además, no exige liquidaciones de sueldo, contrato de trabajo ni evaluaciones crediticias complejas.

Sin costos de apertura ni mantención mensual

A diferencia de las cuentas corrientes o cuentas de ahorro tradicionales, la Cuenta RUT no cobra comisión de apertura ni costo de mantención mensual fijo. Pagas o generas cobros únicamente por ciertas transacciones específicas (como giros en cajeros de otros bancos), lo que permite mantener la cuenta activa sin desembolsar tarifas mensuales obligatorias.

Tarjeta visa débito y uso internacional

Gracias a su tecnología con chip y marca Visa Débito, la tarjeta permite realizar pagos de forma presencial mediante tecnología contactless (sin contacto) y efectuar compras en el comercio electrónico nacional e internacional. Además, puedes suscribirte a plataformas digitales y servicios globales de streaming.

Cobertura nacional y red CajaVecina

BancoEstado cuenta con la red de atención presencial más grande del país. Con la Cuenta RUT puedes hacer giros, depósitos, pagos de cuentas y consultas de saldo no solo en sucursales o cajeros automáticos, sino también en las miles de CajaVecina distribuidas en almacenes y comercios de barrio a lo largo de todo Chile.

Integración con el transporte público

En la Región Metropolitana, la tarjeta de la Cuenta RUT incluye el chip de transporte público, lo que permite utilizarla directamente para pagar el pasaje en la red de Metro, Buses Red y Tren Nos sin necesidad de cargar una tarjeta Bip! independiente.

Descuentos y promociones exclusivos

BancoEstado mantiene alianzas estratégicas constantes con diversos comercios. Los usuarios de Cuenta RUT tienen beneficios y descuentos especiales en farmacias, combustible, supermercados, viajes en bus, aerolíneas y entretenimiento (cine, conciertos y eventos culturales).

Gestión digital 24/7

A través de la aplicación móvil de BancoEstado y su banca en línea, los clientes pueden transferir dinero a cualquier banco, pagar servicios básicos, recargar saldo en telefonía celular, bloquear o activar la tarjeta y revisar movimientos en tiempo real de forma sencilla y protegida.

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