Ludmila no cierra la puerta al romance y lanza dura crítica a Ballero en Volverías con tu ex? 2: "Se quedó sin nada"

04 ag. 2026 - 08:15 hrs.

La salida de Álvaro Ballero de Volverías con tu ex? 2 abrió un nuevo capítulo para Ludmila Ksenofontova, quien no tardó en quedar en el centro de la conversación con revelaciones sobre su matrimonio que hasta ahora no habían salido a la luz.

Fueron Rai, Kaoto y Yasmín quienes se acercaron a la patinadora rusa para saber cómo estaba enfrentando esta nueva etapa dentro del encierro. La pregunta de Kaoto fue directa y cargada de intención. "¿Cómo está tu corazón ahora que Álvaro se fue?, ¿qué sientes?, ¿está abierto tu corazón?", le preguntó. Ludmila respondió con una sonrisa: "Latiendo siempre".

Raimundo también quiso saber si estaría dispuesta a darse una oportunidad con alguien menor que ella. La respuesta de Ludmila fue breve pero dejó todo abierto. "Puede ser", contestó, en una frase que generó más de una mirada cómplice entre los presentes.

El anillo de Ballero

Pero la conversación fue mucho más allá de los posibles romances futuros. Ludmila aprovechó el momento para revelar detalles inéditos de la entrevista que sostuvo con Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez antes de ingresar al programa, donde apareció un video con preguntas enviadas por María José, la expareja de Ballero.

Una de esas preguntas apuntaba directamente al anillo que ambos compartían durante su relación. Y ahí fue donde Ludmila soltó un detalle que dejó a todos sin palabras: Ballero había ingresado al reality con ese anillo puesto.

"¿Qué tanto quieres recuperarme si estás con ese anillo?", le preguntó Ludmila a Álvaro en ese momento. La reacción de él fue inmediata: se sacó el anillo de María José y se puso la argolla de matrimonio que había compartido con Ludmila.

Pero la historia no terminó ahí. Con el correr de los días y el inicio de las actividades dentro del encierro, Ballero también terminó sacándose la argolla de matrimonio, quedándose finalmente sin ninguno de los dos anillos.

"Llegó con un anillo de ellos, se lo sacó y se puso nuestra argolla, pero después se sacó también la argolla y se quedó sin nada… Porque empezaron actividades se sacó la argolla", relató Ludmila, dejando en claro que las decisiones de su ex le parecían impulsivas y poco consistentes.

Raimundo Cerda escuchó todo y no tardó en dar su propia lectura de la situación. Definió el amor de Ballero como "muy situacional", asegurando que dependía directamente del comportamiento de Ludmila, una interpretación que la propia patinadora no desmintió.

La conversación dejó una imagen muy distinta de la que Ballero había construido durante su paso por Volverías con tu ex? 2. Lo que él presentó siempre como una convicción profunda de querer recuperar a Ludmila, ella lo describió como una serie de gestos contradictorios que nunca terminaron de convencerla.

Con Ballero fuera del encierro, Ludmila enfrenta una nueva etapa en Volverías con tu ex? 2, esta vez sin el peso de los celos y los reproches que marcaron las últimas semanas, y con un corazón que, según ella misma, sigue latiendo.

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