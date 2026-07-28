"Llegó el momento de que te alejes": Mateucci se lanzó contra Ballero para que deje en paz a Ludmila en Volverías con tu ex? 2

28 jul. 2026 - 08:20 hrs.

El Cara a Cara de este lunes en Volverías con tu ex? 2 fue de los más explosivos de la temporada, con un Julio César Rodríguez que llegó con una nueva personalidad y con ganas de hacer preguntas directas que en televisión no suelen hacerse.

El animador sorprendió a todos al presentarse inspirado en el alter ego "Roko" de Mariano Brozincevic. "Hoy he traído aquí a Julio César el Romano y voy a hacer algunas preguntas directas, como no se acostumbra a hacer en televisión", advirtió, marcando el tono de lo que vendría.

Mateucci contra Ballero

Y lo que vino fue intenso. Luis Mateucci tomó la palabra y fue directo contra Álvaro Ballero, cuestionando su actitud dentro del encierro y, especialmente, la forma en que trata a Ludmila Ksenofontova en las actividades y en sus momentos a solas.

"Me atrevo a decir que estás en modo Claudio, estás perdido", le lanzó el argentino, comparándolo con uno de los participantes que más polémica generó en el reality por su comportamiento con su pareja dentro de la casona.

Mateucci fue detallando sus argumentos uno por uno, sin dejar espacio para la ambigüedad. Le recordó a Ballero que la noche anterior, durante una cita con Ludmila, todo fueron reclamos, incluyendo quejas porque ella participaba mejor en las actividades con otros compañeros que con él.

"Creo que llegó el momento de que te alejes, que le des el lugar a ella para que viva una bonita experiencia y se quede acá, además no haces ningún tipo de actividad y jodes a los otros", le dijo Mateucci, mezclando una defensa de Ludmila con una crítica directa a su aporte dentro del juego.

Pero Luis fue todavía más lejos y sacó a relucir algo que hasta ese momento había quedado en segundo plano: las palabras de la hermana de Ballero, quien había sugerido que su ingreso al reality estaba planeado con otros fines. "Antes no le creía a tu hermana, tu hermana dijo que esto estaba todo programado por vos para entrar al reality y ganar plata, pero cada vez le creo más", afirmó, acusándolo directamente de estar protagonizando un tongo.

Ballero se defendió

Ballero respondió de inmediato y con firmeza, rechazando cada una de las acusaciones. "Yo tengo mis criterios claros, nunca he hecho un tongo, no tuve 17 años de matrimonio ni cuatro hijos por un tongo, no vivo de tongos ni tampoco vivo de realities", dijo, intentando desmontar el argumento del argentino.

Mateucci no se quedó callado y le devolvió la pelota con una frase que cerró el intercambio sin contemplaciones. "Estás viviendo de un reality y no tienes que ser malagradecido", le retrucó, en una respuesta que dejó poco margen para seguir discutiendo.

Al margen del cruce entre ambos, la noche también definió quiénes irán al duelo de eliminación. Mariano fue el participante más votado y arrastró a su trío, integrado por Yasmín Valdés y Fernanda Brown, a la instancia de eliminación. Se sumaron así a los ya nominados: el trío de Luis Mateucci, Nicole Moreno y Bárbara Córdoba, y el dúo de Austin Palao y Flavia Laos.

Una noche más en Volverías con tu ex? 2 que dejó cuentas pendientes, acusaciones cruzadas y una casona más dividida que nunca de cara a lo que viene.

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