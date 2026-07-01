Luis Mateucci reveló en Volverías con tu ex? 2 quién es el gran amor de su vida

01 jul. 2026 - 10:12 hrs.

El polígrafo de Volverías con tu ex? 2 no perdonó a nadie, y Luis Mateucci fue otro de los participantes que tuvo que enfrentar verdades incómodas frente a todos en el encierro.

El argentino pasó por la máquina de la verdad y sus respuestas no dejaron indiferente a nadie, especialmente a quienes comparten espacio con él dentro del reality de Mega.

Una de las revelaciones que más dio que hablar fue la comparación entre sus exparejas. Mateucci reconoció abiertamente que amó más a Daniela Aránguiz que a Nicole Moreno y que a Bárbara, una confesión que puso las cartas sobre la mesa sin posibilidad de vuelta atrás.

La mujer de su vida

Pero la respuesta que más impactó fue otra. Cuando se le preguntó por la mujer que más ha amado en su vida, el argentino no dudó en nombrar a Oriana Marzoli, dejando a todas las demás en un segundo plano con una sola frase.

La situación es llamativa considerando que Mateucci comparte el encierro con Bárbara y con Nicole, con quienes tiene historia y una dinámica que el reality ha seguido de cerca. Saber que ambas ocupan un lugar más abajo en esa lista no es un dato menor.

El polígrafo funcionó como siempre lo hace en este tipo de formatos: como una herramienta para sacar a la luz lo que en conversaciones normales nunca se diría. Y con Mateucci cumplió su cometido a la perfección.

Lo que hace más interesante el cuadro es que ni Oriana Marzoli ni Daniela Aránguiz están dentro del reality. Sin embargo, sus nombres aparecen como los más relevantes en la historia sentimental de Luis, por encima de las mujeres que sí forman parte de su vida más reciente y que conviven con él en el encierro.

Volverías con tu ex? 2 estrena nuevos capítulos de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

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