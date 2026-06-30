Volverías con tu ex? 2 EN VIVO: el polígrafo destapa los secretos de Claudio Rojas y Mateucci

30 jun. 2026 - 21:30 hrs.

Esta noche llega un capítulo cargado de humor y confesiones explosivas en Volverías con tu ex? 2. Los participantes del reality de Mega se enfrentarán a un desafío de sketchs al estilo de Detrás del Muro, con la ayuda de Miguelito y Gustavo Espinoza. Pero las risas durarán poco: el regreso del polígrafo sacará a la luz secretos que podrían cambiar el rumbo de varias relaciones dentro del encierro.

Lo que viene esta noche

Quienes se someterán al detector de mentiras serán Carlos "Kaos" Águila, Claudio Rojas y Luis Mateucci. El momento más impactante lo protagonizará Claudio Rojas, quien admitirá que borró mensajes de otras mujeres para que Hurubachi Pardo no los encontrara, que besó a otra mujer estando con ella y que mantenía conversaciones "inapropiadas" con una expareja, a quien incluso le pagaba el plan telefónico.

Por su parte, Luis Mateucci sorprenderá con una confesión sobre su historial amoroso: reconocerá que amó más a Daniela Aránguiz que a Nicole Moreno y Bárbara Muriel, aunque asegurará que la mujer más importante de su vida sentimental fue Oriana Marzoli.

Cuándo y dónde ver Volverías con tu ex? 2 en vivo

El capítulo de esta noche de Volverías con tu ex? 2 se emite por Mega. El programa puede seguirse en vivo y de forma gratuita a través de Mega.cl y en el canal de YouTube MEGA Oficial.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

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