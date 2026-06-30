"No fue venganza": La reacción de Sofía contra Rai Cerda en Volverías con tu ex? 2

30 jun. 2026 - 10:50 hrs.

La noche en Volverías con tu ex? 2 terminó con uno de los enfrentamientos más recordados de la temporada, todo gatillado por una actividad que prometía pasión y terminó destapando rabias acumuladas.

La segunda dinámica de la jornada consistía en un sensual baile dentro de una celda, y Yasmín Valdés fue la primera en elegir pareja. Escogió a Raimundo Cerda, y juntos protagonizaron una coreografía cargada de tensión.

La escena escaló hasta un beso, impulsado por ella, que dejó a más de uno sorprendido. Pero nadie se sorprendió más que Sofía Latorre, quien lleva tiempo esperando un gesto similar de parte de Rai que simplemente nunca llegó.

La venganza de Sofía

Molesta por lo que acababa de presenciar, Sofía no se guardó nada y prometió "vengarse". Y cumplió su palabra esa misma noche, sin dejar dudas de sus intenciones.

Eligió a Luis Mateucci para su propio baile en la celda, y ambos dejaron que la pasión se tomara la coreografía. El argentino la acercó a la reja, donde Sofía le dio un beso, y antes de terminar la presentación, volvieron a besarse frente a todos.

Sofía, sin embargo, intentó bajarle el perfil al momento apenas terminó la actividad. "No me vengué, lo disfruté… No fue venganza, fue algo que yo quería, entonces como que se concretó", aseguró, restándole intención a lo ocurrido.

Incluso fue más allá y calificó los besos como algo menor. Dijo que solo había sido "un piquito", tratando de cerrar el tema antes de que escalara más.

Pero las explicaciones no convencieron a nadie en la casona. Raimundo se molestó profundamente al ver la escena, y Bárbara fue derecho a encarar a Sofía por lo que consideró una actitud doble.

"¿Y vos…? Esta mañana te pregunté y hablé con vos y te hiciste la real pelotuda. ¿En serio crees que eso te justifica?", le reclamó Bárbara, sin filtrar su molestia.

"Fue una actividad"

Sofía intentó defenderse argumentando que un beso no significa que haya sentimientos de por medio. "Pero no porque le dé un beso voy a tener sentimientos, no lo tenía planeado, fue una actividad", respondió.

La tensión, lejos de bajar, siguió subiendo hasta que Sofía terminó explotando frente a todos sus compañeros, en uno de los momentos más álgidos de la noche.

"¡Mañana veamos quién se va eliminada así que tú cierra el hocico (Estefi) y tú mosca muerta (Hurubachi) y tú (Bárbara) no tienes nada que decir, fue una actividad!", gritó, visiblemente descontrolada por la situación.

Y no se quedó ahí. Cerró su descargo con una frase desafiante que terminó de encender los ánimos dentro de la casona: "lloren, envidiosas", lanzó sin filtro alguno.

Después de ese tenso cruce, la noche continuó su curso y fue Bárbara quien realizó su propio baile en la celda, esta vez junto a Kaoto, cerrando una jornada que dejó heridas abiertas en Volverías con tu ex? 2.

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