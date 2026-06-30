"Me he visto y es terrible cómo luzco": El sentido mensaje que compartió Álvaro Ballero tras 'Volverías con tu ex? 2'

30 jun. 2026 - 09:19 hrs.

Sin lugar a dudas, una de las exparejas más emblemáticas del exitoso reality de Mega, "Volverías con tu ex? 2", es la compuesta por Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova, debido a su historia de amor que duró 17 años y en la cual tuvieron 4 hijos.

A través de su cuenta de Instagram, Ballero compartió un sentido mensaje en el que explicó parte de su comportamiento en el encierro de Mega, adelantando también lo que se vendrá en las siguientes emisiones del programa.

"Me vi machista, narcisista y celópata"

"Me he visto y es terrible cómo luzco; mi mirada, mi postura, siempre me sentí tenso, nunca me acomodó el formato, en especial eso de sexualizar todo, como animalitos en celos, no necesito conquistar a nadie para sentirme mejor persona, necesito reconquistarme a mí y lograr sentirme pleno, me vi machista, narcisista y celópata, y sí, he sido así algunas veces en mi vida, pero el formato hacía que todo eso se desbordara. Renuncié a millones, sueldo de CEO, pero mi sanidad mental vale más que eso", partió diciendo el ganador del primer reality chileno.

Sobre la pareja que tuvo Ludmila después del quiebre amoroso, Ballero hizo una confesión: "El odio al circo es porque ahí conoció a su nueva pareja, esa es la verdad, ella nunca dejó de ser mamá, ella era libre de hacerlo y lo hizo después de nuestra separación".

Luego, Álvaro Ballero reconoció: "Dije que no volvería a mis redes, sin embargo, es una tontería, aquí puedo comunicar y eso lo atesoro, gracias a eso soy quien soy y he logrado mis mayores sueños".

"Se vienen capítulos duros, pero Ludmila es libre de hacer lo que quiera, ella es la madre de mis hijos y es la mejor persona que podría serlo. Quiero que viajen a Rusia, en realidad era el único objetivo antes de entrar al reality, que conozcan a su increíble familia allá, sus -30 grados, sus comidas exquisitas, sus tíos maravillosos, sus abuelos admirables, amo Rusia y toda su cultura", agregó Ballero.

Álvaro Ballero anuncia que iniciará terapias

Con el motivo de cuidar su salud mental, el chico reality expresó: "Volví, pero con nuevas terapias, el 1 de julio veré si soy TEA, que es muy probable y eso me ayudará a entender mejor mis relaciones y afectos, y por último estoy luchando por ser mejor para mis hijos, que es lo más importante en mi vida".

"Gracias por apoyarme a pesar de todo, quiero ver la vida desde el prisma del amor y agradecimiento, así lo quiero hacer, gracias a todos ustedes por entenderme y por cada mensaje de apoyo, los valoro muchísimo. Y hoy más que nunca quiero volver a decir; 'yo amo a Ballero'", concluyó en su mensaje.

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