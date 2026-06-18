Volverías con tu ex? 2 capítulo 9 EN VIVO: llega Bárbara Muriel, quiebre de Ludmila y Ballero, y duelo de eliminación

18 jun. 2026 - 21:30 hrs.

Esta noche llega uno de los capítulos más esperados de Volverías con tu ex? 2. El noveno episodio del reality de Mega trae la llegada de una nueva participante que revolucionará la casona, un quiebre definitivo entre Ludmila Ksenofontova y Álvaro Ballero, y el primer duelo de eliminación.

Lo que viene esta noche

Bárbara Muriel llega esta noche a Volverías con tu ex? 2 dentro de una caja y con un espectacular traje rojo para reencontrarse con su ex Luis Mateucci, poniendo nerviosa a Nicole "Luli" Moreno, quien descubrirá que Mateucci se la presentó como "una amiga" cuando viajó a Argentina.

En paralelo, Ludmila le confesará a Álvaro Ballero que no sabe qué siente por él y que cree que deben estar solos. Ballero llorará en silencio tras decir: "Quizás es eso, gorda, que se acabó definitivamente".

Además, se realizará el duelo de eliminación entre Mario Irazzoky y Alexandra Dickerson contra Luis Mateucci y Luli Moreno, y el inicio del segundo ciclo de eliminación con una nueva competencia de duplas.

Cuándo y dónde ver el capítulo 9 de Volverías con tu ex? 2

El capítulo 9 de Volverías con tu ex? 2 se emite esta noche por Mega. El programa puede seguirse en vivo y de forma gratuita a través de Mega.cl y en el canal de YouTube MEGA Oficial.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

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