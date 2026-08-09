Cortes de luz en cuatro comunas de Santiago: Revisa las zonas que estarán sin suministro este domingo

09 ag. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución anunció cortes de luz en algunas comunas de la Región Metropolitana para este domingo 9 de agosto. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.

La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.

Para este domingo, Enel anunció trabajos programados en sectores de cuatro comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta 7 horas.

¿Dónde se cortará la luz este domingo?

Providencia

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

San Miguel

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Conchalí

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Pudahuel

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

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