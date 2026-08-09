Cortes de luz en cuatro comunas de Santiago: Revisa las zonas que estarán sin suministro este domingo
¿Qué pasó?
Enel Distribución anunció cortes de luz en algunas comunas de la Región Metropolitana para este domingo 9 de agosto. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.
La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.
Para este domingo, Enel anunció trabajos programados en sectores de cuatro comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta 7 horas.Ir a la siguiente nota
¿Dónde se cortará la luz este domingo?
Providencia
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
San Miguel
Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
Conchalí
Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
Pudahuel
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Leer más de
Notas relacionadas
- Cinco comunas de la RM estarán hasta seis horas sin luz este sábado 8 de agosto: Revisa las sectores afectados
- Once comunas tendrán cortes de luz este viernes 7 de agosto en la RM: se extenderán hasta por 8 horas
- Doce comunas tendrán cortes de luz programados este jueves 6 de agosto en la RM: se extenderán hasta por 8 horas