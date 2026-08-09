Intento de asalto a escolta de exministro Luis Cordero en Vitacura deja cuatro detenidos

09 ag. 2026 - 00:19 hrs.

¿Qué pasó?

Un intento de robo afectó durante la noche de este sábado al escolta del exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, en la comuna de Vitacura, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el funcionario de seguridad se encontraba a bordo de su vehículo en el exterior del domicilio particular de la exautoridad, quien participaba de una cena social en el inmueble.

En ese contexto, el escolta habría sido abordado por sujetos con la intención de sustraer el automóvil.

Cinco detenidos

Tras el hecho, se reportó el seguimiento de los sospechosos, quienes posteriormente fueron detenidos en la comuna de Lo Espejo, específicamente en el sector de El Parrón, con Ruta 5 Sur.

En total, fueron cuatro los sujetos detenidos, según los antecedentes preliminares que se conocen del hecho.

Por órdenes de la Fiscalía de Flagrancia Oriente se dispuso el trabajo de los equipos del Laboratorio de Criminalística (Labocar) y OS9 de Carabineros.

Se espera que en las próximas horas se entregue una vocería para esclarecer los detalles correspondientes.

Todo sobre Policial