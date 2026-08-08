Continúa búsqueda de hombre colombiano extraviado en el cerro Panul: Habría enviado audio pidiendo ayuda

08 ag. 2026 - 13:36 hrs.

¿Qué pasó?

Continúa la intensa búsqueda de Jonnatan Hio, un hombre colombiano de 32 años que permanece extraviado desde el lunes, luego de ingresar al cerro Panul, en la comuna de La Florida, para realizar trekking.

El hombre salió de su domicilio durante la madrugada del lunes y entró al sector para realizar la excursión. Antes de perder completamente el contacto, envió un video a un amigo en el que compartía su ubicación y, posteriormente, cerca de las 18:00 horas, le envió un mensaje de voz a través de WhatsApp.

En el audio, el joven señaló que había sufrido un accidente y que tenía una lesión en una de sus piernas, por lo que se encontraba sobre una roca y necesitaba ayuda. Desde entonces no se ha tenido nuevo contacto con él, y las labores de búsqueda se han intensificado.

En el operativo participan funcionarios del GOPE de Carabineros, Senapred, la Municipalidad de La Florida y distintas brigadas de emergencia. Además, durante la jornada, un helicóptero de Carabineros realizó sobrevuelos para identificar puntos de interés y establecer las condiciones para el ingreso de los equipos de rescate.

La familia permanece en el lugar, siguiendo con angustia el operativo. La hermana del joven explicó que están a la espera de que las condiciones meteorológicas permitan el despliegue de los equipos, mientras se trabaja con la última ubicación conocida para intentar dar con su paradero.