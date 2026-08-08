¿Habrá feriado el jueves 17 de septiembre? Parlamentarios debaten proyecto que busca sumar festivo

08 ag. 2026 - 14:00 hrs.

¿Qué pasó?

En Meganoticias Siempre Juntos, parlamentarios debatieron el proyecto que busca sumar el 17 de septiembre como día feriado, iniciativa que genera opiniones divididas por sus posibles efectos económicos y el impulso que podría entregar al comercio, turismo y gastronomía.

La diputada Paulina Muñoz, del Partido Nacional Libertario, manifestó su rechazo a la propuesta y calificó la iniciativa como “una medida muy improvisada”.

La parlamentaria sostuvo que un nuevo feriado podría generar mayores costos para las pequeñas y medianas empresas y afectar las cadenas de producción y distribución.

Por su parte, el diputado Patricio Briones, del Partido de la Gente, se mostró a favor de la iniciativa, aunque planteó que el 17 de septiembre no sea un feriado irrenunciable.

Según explicó, la medida permitiría entregar un impulso a pequeños emprendimientos durante las Fiestas Patrias, y señaló que “muchos chilenos esperan estas fechas para reactivar sus economías circulares”.

El parlamentario también destacó el impacto que podría tener la iniciativa en regiones, especialmente en el Biobío, donde aseguró que existe una oportunidad para fortalecer el turismo local y la actividad gastronómica. “Un día más (...) nos permite darle un respiro a aquellos que justamente quieren invertir los pocos pesos, las pocas chauchas”, sostuvo.

En tanto, Muñoz insistió en los costos que podría generar la medida a nivel nacional y cuestionó que sus beneficios alcancen a todos los sectores económicos. “Chile es un país de medianas y pequeñas empresas de muchos otros rubros”, afirmó, y agregó que un feriado adicional podría significar un impacto económico relevante para quienes deben mantener sus actividades durante esa jornada.

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