Ella usó vestido blanco: Carlita y Matt Hunter se casaron por el civil al ritmo de famoso trend
- Por Meganoticias | Diego Alonzo
La influencer Carlita y el cantante Matt Hunter sorprendieron a sus fans al mostrar que se casaron por el civil, lo que quedó expuesto en un video, donde ambos protagonizaron un famoso trend.
Se trata del viral que lleva la canción "Bad Bitch" de Wanda Nara, la que dice la frase "siempre consigo todo lo que quiero". Fiel a su estilo, la chilena lo realizó a la perfección, pero no solo destacó por su sentido del humor, sino también por su tenida.
El vestido que sacó aplausos
Carlita llevó un vestido blanco bastante elegante y un ramo de flores en sus manos, con las que no pasó para nada desapercibida, mientras que el artista utilizó un terno negro.Ir a la siguiente nota
Inmediatamente, sus seguidoras se fijaron en el atuendo de ella, dejando mensajes como "me gustó el vestido. Elegante, bella, hermosaaaaa", "te ves preciosaaaaa" y "la elección de vestido, amé".
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Por su parte, Matt Hunter publicó una historia en Instagram, en la que aparecía con lentes de sol y dándole la mano a la influencer al interior de un vehículo.
Los dos concretaron un paso importante en su relación, aunque ya habían dado indicios con anterioridad, al anunciar que estaban viviendo juntos. En una conversación con Página 7, ninguno se cerró a la opción de formalizar su vínculo, lo que finalmente se concretó esta semana.
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