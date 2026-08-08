Aguinaldo de Fiestas Patrias: Estas son las fechas de pago

08 ag. 2026 - 15:00 hrs.

En tan solo seis semanas más, Chile celebrará nuevamente sus Fiestas Patrias, ocasión en la que muchas personas podrán recibir un dinero extra gracias al aguinaldo dieciochero.

El Estado ya anunció los montos que recibirán este 2026 los funcionarios públicos, pero también cuánto dinero se les entregará a los pensionados y cuáles serán las fechas de pago del beneficio.

¿Cuánto recibirán los funcionarios públicos?

En el caso de los funcionarios públicos, el aguinaldo se entrega a todos los trabajadores de planta o contrata que estén contratados al 31 de agosto en los servicios centralizados, descentralizados, municipalidades, corporaciones y salud, entre otros.

Existen dos montos de aguinaldo de acuerdo a la remuneración de cada trabajador:

$91.682 : Remuneración líquida igual o inferior a $1.060.493 en agosto 2026.

: Remuneración líquida igual o inferior a $1.060.493 en agosto 2026. $63.645: Remuneración líquida superior a $1.060.493 en agosto 2026.

Aguinaldo para pensionados

El Estado entregará también un aguinaldo a los jubilados, el cual corresponde a un monto base de $25.280, el cual puede incrementar en $12.969 por cada carga familiar acreditada al 31 de agosto.

Pueden recibir este pago quienes al 31 de agosto reciban una pensión de:

Instituto de Previsión Social (IPS) : Pensión Garantizada Universal (PGU), Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) o Subsidio de Discapacidad.

: Pensión Garantizada Universal (PGU), Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) o Subsidio de Discapacidad. Una ex caja de previsión o ex Servicio de Seguro Social .

. Instituto de Seguridad Laboral (ISL) .

. Leyes de exonerados políticos (Ley Nº 19.234).

(Ley Nº 19.234). Mutualidades de Empleadores (Ley Nº 16.744).

(Ley Nº 16.744). Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) y Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

(Dipreca) y (Capredena). Reparación : Ley Valech y Ley Rettig.

: Ley Valech y Ley Rettig. Una AFP o compañías de seguro (siempre y cuando recibas PGU), o el Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez) o pensiones mínimas con Garantía Estatal.

¿Cuál es la fecha de pago?

Para los funcionarios públicos, la entrega del aguinaldo se realizará de forma automática junto al pago de la remuneración del mes de septiembre.

Para los pensionados, el Instituto de Previsión Social (IPS) ha generado todas las acciones para que el aguinaldo se incluya en la liquidación de pago de pensión del mes de septiembre, antes de Fiestas Patrias.

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