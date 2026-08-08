Vuelven las precipitaciones: Meteoróloga de Meganoticias anuncia lluvias en Santiago e importante caída de agua en el norte

08 ag. 2026 - 12:42 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo escenario meteorológico se aproxima para distintas zonas del país. Mientras en el norte se esperan precipitaciones importantes desde este martes, en Santiago también existe la posibilidad de lluvias durante los primeros días de la próxima semana.

La meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, explicó que “una perturbación en altura afecta más bien la región de Antofagasta y la región de Atacama el día martes”, jornada en que comenzarían las precipitaciones, las que podrían extenderse hasta el miércoles.

Aguilera detalló que “son cerca de 90 milímetros que podrían caer en las precordilleras” y advirtió que “estaríamos con una isoterma alta”.

Esta condición podría generar consecuencias en distintos sectores del norte, por lo que llamó a poner especial atención a lo que ocurrirá durante las próximas jornadas: “Esto trae mucha preocupación con la activación de quebradas, el aumento de los caudales, remociones en masa, así que mucho ojo con lo que se aproxima para este martes para el norte del país”.

El lunes aumentará la nubosidad y las temperaturas subirán, mientras que el martes existe una probabilidad de precipitaciones en Santiago, asociada a la formación de una baja segregada y una vaguada que afectará la zona norte.

De acuerdo con el pronóstico, se trataría de una "lluvia débil" que podría comenzar durante la tarde y extenderse hasta la mañana del miércoles.

En tanto, el norte del país tendrá durante este sábado condiciones más estables, con nubosidad costera en Arica, Iquique y Antofagasta. En Copiapó se esperan temperaturas de hasta 24°C antes del cambio de condiciones previsto para la próxima semana.

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