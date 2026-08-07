Hasta 75 mm de lluvia en 30 horas: Jaime Leyton advierte riesgo de aluviones en el norte para la próxima semana

07 ag. 2026 - 21:38 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, advirtió por el escenario que se podría registrar durante la próxima semana en el norte del país, particularmente en la provincia de Huasco, en la región de Atacama, debido a un sistema de precipitaciones que podría aumentar el riesgo de aluviones.

De acuerdo con el especialista, las lluvias se concentrarían entre la mañana del martes 11 y la tarde del miércoles 12 de agosto, con acumulaciones que podrían ser especialmente relevantes para una zona donde las precipitaciones anuales son habitualmente muy bajas.

Hasta 75 mm de lluvia en 24 a 30 horas

Leyton explicó que en Chollay se podrían acumular entre 30 a 75 milímetros de lluvia en un período de entre 24 y 30 horas, mientras que aguas abajo, en Vallenar, se estiman alrededor de 42 milímetros durante el mismo período.

El meteorólogo destacó que la magnitud de estas precipitaciones adquiere especial relevancia debido a las características climáticas de la zona.

"Recordando que la cantidad total de precipitación en Vallenar en el año no supera los 20 a 30 milímetros. Por lo tanto, esto viene a duplicar la cantidad de un año de lluvia en la zona”, advirtió.

La isoterma 0 aparece como un factor clave

Otro de los elementos que preocupa es la altura de la isoterma 0, que según Leyton se ubicará por sobre los 3.800 metros.

Esto significa que una mayor cantidad de las precipitaciones podría registrarse en forma líquida en sectores cordilleranos, aumentando el volumen de agua que puede desplazarse hacia quebradas y zonas más bajas.

“La isoterma 0 va a estar muy alta sobre los 3.800 metros, y eso es un factor que nos hace pensar que es una situación similar, y hay que decirlo muy responsablemente, similar a las cantidades que ocurrieron para los aluviones de Atacama del año 2015”.

Comparación con los aluviones de Atacama de 2015

Leyton comparó las condiciones previstas con las registradas durante los aluviones de Atacama de 2015, aunque recalcó que se trata de una similitud en determinados factores meteorológicos y no de una predicción de que se repita aquel evento.

“Bajo el mismo paraguas del fenómeno del niño en el 2015, al inicio, y ahora en pleno desarrollo del niño, con este eso isoterma 0 alta, situación que se repite un poquitito más hacia el norte, en en la quebrada que llega hasta Copiapó, pero con menor intensidad”, cerró.

El foco de la advertencia está puesto principalmente en la provincia de Huasco, donde la combinación entre las precipitaciones previstas y una isoterma cero elevada podría generar condiciones favorables para la ocurrencia de aluviones.