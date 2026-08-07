¿Dónde nevará este fin de semana? Revisa las regiones y comunas con pronóstico de nieve

07 ag. 2026 - 15:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un intenso ingreso de aire polar marcará las condiciones meteorológicas durante este fin de semana en gran parte del país. El avance de un sistema frontal provocará un fuerte descenso de las temperaturas, lluvias en distintas zonas y nevadas que incluso podrían registrarse en sectores de baja altitud donde este fenómeno no es habitual.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, el frente frío avanzará desde el sur hacia la zona central entre el viernes y el sábado, mientras que la masa de aire polar hará descender rápidamente la isoterma cero, favoreciendo la caída de nieve y aguanieve en diversas regiones.

Además de las precipitaciones, se esperan temperaturas bajo cero y heladas durante el domingo, especialmente en sectores del centro y sur del país.

¿Dónde nevará este sábado?

Zona Centro y Centro-Sur

Región Metropolitana : sectores precordilleranos del sector oriente.

: sectores precordilleranos del sector oriente. Región de Valparaíso: cordillera y sectores altos.

Región de O'Higgins: precordillera y sectores interiores, especialmente en las cercanías de San Fernando , donde podrían registrarse chubascos de aguanieve.

, donde podrían registrarse chubascos de aguanieve. Región del Maule: precordillera y cordillera.

Región de Ñuble: sectores cordilleranos.

Región del Biobío: precordillera.

Zona Sur y Austral

En el sur del país, el fenómeno será más intenso debido al avance del sistema frontal y la llegada de la masa de aire polar.

Región de La Araucanía: Se esperan nevadas en sectores de valle y precordillera, principalmente en Villarrica, Pucón, Curarrehue y Melipeuco.

Región de Los Ríos: Probabilidad de nieve en sectores interiores y precordilleranos, como Panguipulli

y precordilleranos, como Panguipulli Región de Los Lagos: se pronostican nevadas en sectores cordilleranos. Además, habrá un aviso por nevadas moderadas con acumulación importante de nieve en caminos y zonas altas.

Chiloé: Se esperan nevadas moderadas entre la tarde del viernes y la mañana del sábado, con posibles acumulaciones en sectores elevados y rutas de la isla.

En la Patagonia, las nevadas continuarán durante toda la jornada del sábado y en algunos sectores cordilleranos podrían acumularse más de un metro de nieve.

¿Qué pasará con Santiago?

En la Región Metropolitana, el sistema frontal llegará debilitado durante la madrugada del sábado, por lo que las precipitaciones serán escasas y de corta duración.

Según la meteoróloga de MegaTiempo, Lissette Aguilera, los chubascos podrían registrarse entre las 2:00 y las 6:00 de la mañana, con acumulados que no superarían los 2 milímetros.

Respecto a la nieve, tanto Aguilera como el periodista especializado en meteorología Alejandro Sepúlveda señalaron que existe probabilidad de nevadas o aguanieve únicamente en sectores altos del oriente de la capital.

Las comunas donde existe mayor probabilidad son:

Lo Barnechea (sectores altos)

Las Condes (sectores altos)

(sectores altos) La Reina

Peñalolén

La Florida

Puente Alto

San José de Maipo

Eso sí, los especialistas recalcaron que no nevará en todo Santiago, ya que el sistema frontal llegará con menor intensidad a la capital y el fenómeno se concentraría en zonas de mayor altitud.

Heladas marcarán el inicio de la próxima semana

Tras el paso del sistema frontal, una alta presión mantendrá el aire frío sobre gran parte del país, favoreciendo temperaturas muy bajas durante los primeros días de la próxima semana.

Los pronósticos indican que las heladas podrían extenderse hasta la Región de Coquimbo, mientras que una baja segregada favorecería nuevas precipitaciones en sectores cordilleranos del centro y norte del país entre el martes y miércoles, con lluvias en algunas zonas del norte y nuevas nevadas en la cordillera.