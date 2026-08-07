"¿Qué pretendes?": Modelo brasileña se llena de críticas tras usar IA en una foto durante su visita por Chile

07 ag. 2026 - 15:58 hrs.

La influencer y modelo brasileña Stephany Champ recibió varias críticas en redes sociales tras publicar una serie de postales sobre su reciente paso por Chile, en la que se incluía al menos una foto falsa hecha con inteligencia artificial.

Conocida en redes sociales por compartir contenido de viajes y moda, la creadora subió un carrusel a Instagram con la leyenda "Gracias, Chile", reuniendo imágenes de varios puntos icónicos de Santiago, pero sus seguidores chilenos rápidamente la descubrieron.

El "Metro Moneda" que nunca existió

En la publicación, Champ aparece posando en la Plaza de Armas frente a la Catedral de Santiago, cerca del edificio del Gobierno de Santiago, recorriendo un museo, en el Parque Forestal, dentro de un vagón del Metro e incluso en una playa.

Aunque esos registros parecen reales y no estarían editados, la imagen elegida como portada de la publicación desató una ola de cuestionamientos.

En la foto, la brasileña aparece subiendo las escaleras de lo que aparenta ser el acceso a una estación de Metro. Detrás de ella, un cartel azul emula la señalética oficial del transporte capitalino, incluyendo el clásico logo de los tres rombos rojos y la leyenda "Metro La Moneda / Línea 1 / Santiago de Chile".

Los usuarios chilenos no tardaron en detectar que la imagen presentaba errores evidentes provocados por el uso de inteligencia artificial. La infraestructura no coincide con ninguno de los accesos reales de la estación La Moneda, guardando más similitud con la entrada a un estacionamiento subterráneo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Stephany Champ (@__stheechamp)

"¿Qué pretendes?": Las críticas en redes

La respuesta de los internautas fue inmediata y la casilla de comentarios se llenó de burlas por parte del público chileno. "Demasiada IA: metro Moneda", "IA DETECTED" o "Hay un poco de IA en la estación de metro. ¿Qué pretendes?".

Otros seguidores fueron más directos al señalar la equivocación arquitectónica cometida por la herramienta digital: "Mucha IA, no existe ese metro en Chile" y "Eso NO es la salida de una estación de metro. Es la salida de un estacionamiento. ¿Pensaste que ningún chileno lo vería?".

Hasta el momento, la modelo no ha hecho referencia al uso de herramientas de generación de imágenes en su posteo, manteniendo la foto cuestionada al frente de su galería.

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