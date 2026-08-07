Arturo Longton sorprende con radical cambio físico tras bajar 18 kilos: Así luce ahora
- Por Vicente Guzmán
Durante años, Arturo Longton cultivó una imagen de galán de reality y fue reconocido por su físico. Sin embargo, en el último tiempo atravesó un complejo momento personal que lo llevó a alejarse de las redes sociales y a llegar a pesar 100 kilos.
Ahora, el exchico reality sorprendió a sus seguidores al mostrar el resultado de un año de esfuerzo, con un evidente cambio físico que él mismo decidió compartir a través de un video publicado en Instagram.
El antes y después de Arturo Longton
En el registro, Longton mostró primero cómo lucía cuando había dejado de realizar actividad física. Frente al espejo, exhibió su abdomen y reconoció que no se sentía cómodo con su apariencia.Ir a la siguiente nota
"Quería hacer un video para que vieran cómo quedé después de un año sin hacer nada. Nadie me creería que estoy así porque con ropa paso piola, pero voy a volver a subir un video cuando esté bien, porque si no el bullying que me harían ahora sería terrible, no lo aguantaría", comentó al inicio del video.
Luego, el registro dio paso a su tonificado estado actual. "Bajé de 100 a 82. Estoy contento. Me ayudé con algunas cosas, obvio, ya les iré contando, pero lo logré (...) Faltan algunos detalles, faltan más brazos, un poquito más de hombro, apretar más, pero estoy feliz", celebró.
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"Tuve una depresión súper profunda"
Longton explicó que, después de salir de su último reality, pasó de tener un físico marcado a subir considerablemente de peso en un período de seis a ocho meses "porque tuve una depresión súper profunda", confesó.
El proceso para recuperar su condición física tampoco estuvo libre de dificultades. El exchico reality recordó que durante este período debió someterse a una operación por síndrome del túnel carpiano en ambas manos, lo que complicó temporalmente sus entrenamientos.
Pese a ello, aseguró que continuó trabajando para conseguir el objetivo que se había propuesto. "Todo el mundo decía que era genética porque antes siempre estuve marcado, pero no. (...) Estaba metido en un hoyo y salí", cerró.
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