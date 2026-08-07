Kast abre la puerta a modificar la Ley Karin y separa indultos a uniformados de agenda de seguridad

07 ag. 2026 - 15:15 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente José Antonio Kast abrió la puerta a introducir cambios en la Ley Karin, al asegurar que su aplicación ha evidenciado situaciones que podrían requerir ajustes.

Además, abordó la presión de parlamentarios oficialistas para avanzar en indultos a uniformados condenados por hechos vinculados al estallido social, reiterando que cada solicitud será analizada de manera individual.

Kast abre la puerta a perfeccionar la Ley Karin

Las declaraciones del mandatario se producen luego de que parlamentarios presentaran un proyecto para suspender durante cinco años la aplicación de la Ley Karin, argumentando problemas en su funcionamiento. Sin embargo, Kast evitó respaldar esa iniciativa y optó por plantear una revisión de la normativa.

Consultado desde Colombia sobre la propuesta, el presidente respondió: “Nosotros lo que hemos señalado de manera reiterada en todo tipo de legislación es que las leyes se pueden perfeccionar”.

En esa línea, recordó que el Gobierno solicitó al Consejo Superior Laboral —integrado por representantes del Ejecutivo, empleadores y trabajadores— analizar distintas normas laborales.

Respecto de la Ley Karin, sostuvo: “En algunas normas, incluida la Ley Karin, se han dado situaciones que pueden ser discutibles. Como en toda legislación, hay veces que se malutilizan por algún grupo pequeño de personas para un fin distinto al que fue creada la ley”.

Kast también comparó esta situación con la Ley Lafkenche, asegurando que fue creada "con una muy buena intención", pero que posteriormente "derivó en un abuso por parte de algunas personas en Chile".

Pese a estas críticas, el mandatario descartó respaldar la suspensión de la ley y enfatizó que cualquier modificación debe discutirse en el Congreso.

“Las propuestas parlamentarias siempre son acogidas. El debate en las distintas comisiones o las propuestas que se realizan a través de la Cámara de Diputados o el Senado serán analizadas y creo que tienen que ser debatidas siempre con altura de miras, cuidando el fin de la norma que se dictó”, señaló.

Kast reafirma que los indultos serán revisados caso a caso

El presidente también respondió a la presión de sectores de derecha para avanzar con los indultos a uniformados condenados por hechos relacionados con el estallido social. No obstante, evitó adelantar una decisión y ratificó la postura expresada previamente por el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

“Respecto de los indultos, eso lo ha sido muy claro el ministro de Justicia, se van a ir analizando las solicitudes de indulto que presentan las distintas personas y se van a analizar en su mérito y se comunicarán cuando corresponda”, sostuvo.

Asimismo, descartó que este debate afecte la tramitación de la agenda de seguridad impulsada por el Ejecutivo.

“Yo creo que ambas cosas van por carriles separados”, afirmó, agregando que “la ciudadanía plantea la urgencia y la urgencia en temas de seguridad es transversal”, cerró.

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