¿A qué hora llovería en Santiago?: Alejandro Sepúlveda anticipa probables precipitaciones para la capital este fin de semana

07 ag. 2026 - 08:37 hrs.

¿Qué pasó?

Santiago podría registrar un nuevo episodio de precipitaciones durante este fin de semana, de acuerdo con el pronóstico entregado por el periodista especializado en meteorología de Meganoticias, Alejandro Sepúlveda, quien además anticipó la posibilidad de nevadas en sectores cercanos a la precordillera.

Durante la mañana de este viernes, el experto explicó que la capital amaneció con una temperatura cercana a los 6°, presencia de neblinas en algunos sectores y un cielo que irá cambiando a lo largo de la jornada. En ese sentido, indicó que las nubes disminuirán hacia el mediodía, aunque durante la tarde volverá a cubrirse.

¿Cuándo volvería a llover en Santiago?

Respecto de las precipitaciones, Sepúlveda señaló que existe una probabilidad de lluvias para Santiago durante la madrugada del sábado, en un horario similar al registrado durante la jornada anterior. "La probabilidad de precipitaciones es más o menos en el horario parecido a lo que vivimos ayer, entre las 2 y las 5, 6 de la madrugada", explicó.

El periodista agregó que, junto con las lluvias, también existe la posibilidad de que se registren nevadas en zonas cercanas a la cota 1.000 de la precordillera. Tras ese evento, el panorama cambiaría nuevamente, con la presencia de Sol durante el resto del sábado, cuya temperatura oscilaría entre los 3° de mínima y los 12° de máxima.

En cuanto a los próximos días, adelantó que el frío continuará marcando la pauta en la Región Metropolitana. Para el domingo se esperan mínimas cercanas a 1° en el centro de Santiago y de 0° en sectores como Pudahuel, mientras que en zonas más bajas, como Tiltil, los termómetros podrían descender hasta los -4°, manteniéndose las heladas locales también durante el lunes.

¿Lloverá la próxima semana?

Finalmente, Sepúlveda indicó que también se mantiene bajo monitoreo la posibilidad de nuevos chubascos entre miércoles y jueves de la próxima semana. Asimismo, destacó que la cordillera podría seguir acumulando nieve, favoreciendo las condiciones para los centros de montaña y prolongando la temporada de deportes de invierno.

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