Hasta -3°C y con la RM incluida: Emiten advertencia por heladas en zonas de seis regiones del país

06 ag. 2026 - 18:05 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió la Advertencia Agrometeorológica por heladas que afectarán a sectores comprendidos entre las regiones de Valparaíso y Biobío desde este viernes 7 hasta el lunes 10 de agosto.

De acuerdo con el organismo, el fenómeno se producirá por la influencia de un régimen anticiclónico de características frías, condición que favorecerá el descenso de las temperaturas mínimas durante cuatro días consecutivos en distintas zonas del centro-sur del país.

La advertencia considera a las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, donde las temperaturas podrían descender hasta los -3°C, principalmente en sectores de precordillera.

¿Qué temperaturas se esperan en cada región?

Cordillera de la Costa: Sábado 8: entre 1°C y -1°C / Domingo 9: entre 0°C y -2°C 7 Lunes 10: entre 0°C y -2°C

Valles: Sábado 8: entre 1°C y -1°C Domingo 9: entre 0°C y -2°C Lunes 10: entre 1°C y -1°C

Precordillera: Sábado 8: entre 2°C y 0°C Domingo 9entre 0°C y -2°C Lunes 10: entre 1°C y -1°C

Cordillera de la Costa: Sábado 8: entre 0°C y -2°C / Domingo 9: entre 0°C y -2°C / Lunes 10: entre 0°C y -2°C

Valles: Sábado 8: entre 0°C y -2°C / Domingo 9: entre 0°C y -2°C / Lunes 10: entre 0°C y -2°C

Precordillera: Sábado 8: entre -1°C y -3°C / Domingo 9: entre 0°C y -2°C / Lunes 10: entre 1°C y -1°C

Región de O'Higgins

Valles: Viernes 7: entre 3°C y 1°C / Sábado 8: entre 1°C y -1°C / Domingo 9: entre 0°C y -2°C / Lunes 10: entre 0°C y -2°C

Precordillera: Viernes 7: entre 3°C y 1°C / Sábado 8: entre 1°C y -1°C / Domingo 9: entre 1°C y -1°C / Lunes 10: entre 1°C y -1°C

Valles: Viernes 7: entre 2°C y 0°C / Sábado 8: entre 1°C y -1°C / Domingo 9: entre 1°C y -1°C / Lunes 10: entre 0°C y -2°C

Precordillera: Viernes 7: entre 1°C y -1°C / Sábado 8: entre 0°C y -2°C / Domingo 9: entre 0°C y -2°C / Lunes 10: entre -1°C y -3°C

Valles: Viernes 7: entre 1°C y -1°C / Sábado 8: entre 2°C y 0°C / Domingo 9: entre 1°C y -1°C / Lunes 10: entre 0°C y -2°C

Precordillera: Viernes 7: entre 1°C y -1°C / Sábado 8: entre 2°C y 0°C / Domingo 9: entre 0°C y -2°C / Lunes 10: entre -1°C y -3°C

Región del Biobío

Valles: Viernes 7: entre 1°C y -1°C / Sábado 8: entre 1°C y -1°C / Domingo 9: entre 0°C y -2°C / Lunes 10: entre 0°C y -2°C

Precordillera: Viernes 7: entre -1°C y -3°C / Sábado 8: entre 0°C y -2°C / Domingo 9: entre 1°C y -3°C / Lunes 10: entre 0°C y -2°C

¿Qué significa una advertencia agrometeorológica?

La DMC explicó que este tipo de advertencias se emiten cuando "se pronostican condiciones meteorológicas que podrían generar impactos en las actividades agrícolas y ganaderas".

En este caso, las bajas temperaturas podrían "afectar cultivos, frutales y otras actividades silvoagropecuarias, por lo que llamó a mantenerse atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas".