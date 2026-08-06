Hasta -3°C y con la RM incluida: Emiten advertencia por heladas en zonas de seis regiones del país
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió la Advertencia Agrometeorológica por heladas que afectarán a sectores comprendidos entre las regiones de Valparaíso y Biobío desde este viernes 7 hasta el lunes 10 de agosto.
De acuerdo con el organismo, el fenómeno se producirá por la influencia de un régimen anticiclónico de características frías, condición que favorecerá el descenso de las temperaturas mínimas durante cuatro días consecutivos en distintas zonas del centro-sur del país.
La advertencia considera a las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, donde las temperaturas podrían descender hasta los -3°C, principalmente en sectores de precordillera.Ir a la siguiente nota
¿Qué temperaturas se esperan en cada región?
Región de Valparaíso
- Cordillera de la Costa: Sábado 8: entre 1°C y -1°C / Domingo 9: entre 0°C y -2°C 7 Lunes 10: entre 0°C y -2°C
- Valles: Sábado 8: entre 1°C y -1°C Domingo 9: entre 0°C y -2°C Lunes 10: entre 1°C y -1°C
- Precordillera: Sábado 8: entre 2°C y 0°C Domingo 9entre 0°C y -2°C Lunes 10: entre 1°C y -1°C
Región Metropolitana
- Cordillera de la Costa: Sábado 8: entre 0°C y -2°C / Domingo 9: entre 0°C y -2°C / Lunes 10: entre 0°C y -2°C
- Valles: Sábado 8: entre 0°C y -2°C / Domingo 9: entre 0°C y -2°C / Lunes 10: entre 0°C y -2°C
- Precordillera: Sábado 8: entre -1°C y -3°C / Domingo 9: entre 0°C y -2°C / Lunes 10: entre 1°C y -1°C
Región de O'Higgins
- Valles: Viernes 7: entre 3°C y 1°C / Sábado 8: entre 1°C y -1°C / Domingo 9: entre 0°C y -2°C / Lunes 10: entre 0°C y -2°C
- Precordillera: Viernes 7: entre 3°C y 1°C / Sábado 8: entre 1°C y -1°C / Domingo 9: entre 1°C y -1°C / Lunes 10: entre 1°C y -1°C
Región del Maule
- Valles: Viernes 7: entre 2°C y 0°C / Sábado 8: entre 1°C y -1°C / Domingo 9: entre 1°C y -1°C / Lunes 10: entre 0°C y -2°C
- Precordillera: Viernes 7: entre 1°C y -1°C / Sábado 8: entre 0°C y -2°C / Domingo 9: entre 0°C y -2°C / Lunes 10: entre -1°C y -3°C
Región de Ñuble
- Valles: Viernes 7: entre 1°C y -1°C / Sábado 8: entre 2°C y 0°C / Domingo 9: entre 1°C y -1°C / Lunes 10: entre 0°C y -2°C
- Precordillera: Viernes 7: entre 1°C y -1°C / Sábado 8: entre 2°C y 0°C / Domingo 9: entre 0°C y -2°C / Lunes 10: entre -1°C y -3°C
Región del Biobío
- Valles: Viernes 7: entre 1°C y -1°C / Sábado 8: entre 1°C y -1°C / Domingo 9: entre 0°C y -2°C / Lunes 10: entre 0°C y -2°C
- Precordillera: Viernes 7: entre -1°C y -3°C / Sábado 8: entre 0°C y -2°C / Domingo 9: entre 1°C y -3°C / Lunes 10: entre 0°C y -2°C
¿Qué significa una advertencia agrometeorológica?
La DMC explicó que este tipo de advertencias se emiten cuando "se pronostican condiciones meteorológicas que podrían generar impactos en las actividades agrícolas y ganaderas".
En este caso, las bajas temperaturas podrían "afectar cultivos, frutales y otras actividades silvoagropecuarias, por lo que llamó a mantenerse atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas".
Leer más de
Notas relacionadas
- ¿Volverán las lluvias y la nieve?: Alejandro Sepúlveda entrega su pronóstico del tiempo para la RM
- Rachas de hasta 80 kilómetros por hora: Emiten alerta por vientos "moderados a fuertes" en zonas de cinco regiones
- Se aproxima la lluvia a Santiago: Alejandro Sepúlveda detalla el tramo en que se podrían registrar lluvias el jueves