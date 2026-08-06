Pasajes desde los $10 mil: Aerolínea ofrece descuentos de hasta el 76% por su aniversario

06 ag. 2026 - 17:44 hrs.

¿Qué pasó?

Este año, la aerolínea nacional del segmento ultra low cost JetSMART celebra su décimo aniversario, razón por la cual está lanzando atractivas promociones flash.

Bajo el lema "Una celebración 10 de 10", la línea aérea lanzó una oferta de pasajes desde $10 mil que será válida hasta la mañana de este viernes 7 de agosto.

¿En qué consiste la oferta?

De acuerdo a lo publicado en sus redes sociales, por pocas horas tendrán los vuelos nacionales con hasta 76% de descuento, siempre y cuando la fecha del viaje sea entre el 18 de agosto y el 13 de diciembre de este año.

Por ejemplo, el tramo de Santiago a Iquique se puede encontrar a $10 mil. Si se suman las tasas, el valor final sería de $18.034.

"Celebramos nuestros 10 años volando por ti con vuelos por Chile a 10 lucas. Iquique y más destinos te esperan para esa próxima aventura que tienes pendiente", expuso la aerolínea en sus redes sociales.

¿Hasta cuándo estará vigente la oferta?

La promoción será válida hasta las 10:00 horas de este viernes 7 de agosto.

Se pueden canjear desde 2.500 millas AAdvantage.

¿Cómo acceder a los descuentos?

Para acceder a estos atractivos descuentos, debes ingresar al sitio web de JetSMART (www.jetsmart.com) y pinchar en los banners de "Una celebración 10 de 10" para los vuelos por Chile o Sudamérica.

Al pinchar en la opción "Comprar AQUÍ" se abrirá una pestaña con un listado con los vuelos en oferta, los que están ordenados de menor a mayor precio.

Sin embargo, debes considerar que estos vuelos son para una fecha específica, por lo que si quieres seleccionar un itinerario propio, los precios finales podrían variar.