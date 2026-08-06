Tras casi 50 años de vida, histórico supermercado chileno cierra sus puertas: Ya tiene reemplazo

06 ag. 2026 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

Tras casi 50 años de funcionamiento, el histórico Supermercado Futrono cerró definitivamente sus puertas, poniendo fin a una historia que comenzó en 1976 y que marcó a generaciones de vecinos de la comuna de Futrono, en la región de Los Ríos.

El local comercial ya fue entregado a un nuevo arrendatario, que abrirá una multitienda nacional en los próximos meses.

Un negocio familiar que nació hace casi medio siglo

Según publicó Diario Futrono, el cierre se concretó a fines de julio, luego de un proceso gradual de liquidación de productos y reducción del inventario. La familia propietaria aseguró que los derechos laborales de sus colaboradores fueron resguardados durante todo el proceso.

La historia del supermercado comenzó cuando el matrimonio formado por Laura Latuz y Víctor Fernández decidió dejar Santiago, donde administraban una rotisería en Vitacura, para instalarse en Futrono junto a sus dos hijas, Carolina y Loreto.

Con el paso de los años, el pequeño negocio creció hasta convertirse en uno de los principales supermercados de la zona, acompañando durante casi cinco décadas tanto a los habitantes locales como a los turistas que visitaban la comuna.

Emotiva despedida

En un video de despedida, Loreto Fernández, quien encabezó el negocio junto a su esposo Juan Carlos González en los últimos años, agradeció el respaldo de la comunidad.

"A nombre de mi familia y colaboradores, doy las gracias a todos los que en algún momento fueron clientes de nosotros. Confiaron en que hacíamos las cosas bien", expresó, según consignó Diario Futrono.

Además, agregó que "era el lema de mis papás y fue el nuestro: atender lo mejor posible a nuestros clientes de Futrono, ya que nos acompañan todo el año, día a día" y aseguró que, aunque el supermercado cerró, la familia continuará viviendo en Futrono.

¿Qué ocupará ahora el histórico local?

El inmueble, que con el paso de los años creció desde 200 hasta cerca de 700 metros cuadrados, ya tiene un nuevo destino. La familia confirmó que aceptó la propuesta de arriendo de ABC, empresa surgida tras la fusión de ABCDin y La Polar, la que iniciará las obras de remodelación del recinto para instalar una nueva multitienda.

"Con la multitienda ABC S.A. nos aseguramos que sea un aporte", señaló Loreto Fernández al citado medio, destacando que esperan que el nuevo proyecto contribuya al desarrollo comercial de Futrono.

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