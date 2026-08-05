Debía 97 millones de dólares y logró evitar la quiebra: Así fue el acuerdo que salvó a importante empresa agrícola chilena

05 ag. 2026 - 09:56 hrs.

¿Qué pasó?

Hacienda Chada, una de las principales empresas frutícolas de la zona central del país, logró evitar la quiebra luego de que sus acreedores aprobaran el acuerdo de reorganización judicial presentado por la compañía.

La votación se realizó el martes ante el Primer Juzgado de Letras de Buin con el respaldo de la amplia mayoría de los acreedores. Con ello, la empresa podrá continuar operando y quedó sin efecto la solicitud de liquidación forzosa presentada por Banco Consorcio.

¿Qué contempla el acuerdo para que la empresa siga operando?

El plan de reorganización busca asegurar la continuidad de las actividades agrícolas y comerciales de la compañía, además del pago íntegro de los créditos incluidos en el proceso judicial.

Para ello, Hacienda Chada iniciará una venta de parte de sus activos inmobiliarios, principalmente campos agrícolas. De acuerdo con Diario Financiero, el proceso será administrado por la interventora concursal y los precios mínimos de venta se mantendrán en reserva para favorecer mejores ofertas.

Además, el acuerdo establece un período de gracia para el pago del capital de los créditos hasta el 1 de julio de 2028, tanto para los acreedores garantizados como para los valistas.

Entre los principales acreedores garantizados figuran Banco Consorcio, BancoEstado y Banco Bice, mientras que entre los acreedores valistas destacan Banco Santander y Tanner Servicios Financieros.

Deudas por 97 millones de dólares

La empresa, de propiedad del empresario Carlos Barros Barros, inició su reorganización judicial en abril de este año tras informar deudas por 97 millones de dólares, de los cuales más de 42 millones de dólares correspondían a deudas directas con bancos y algunos proveedores.

Desde la empresa aclararon que su deterioro financiero respondió a una sucesión de factores que afectaron al sector agrícola en los últimos años. Entre ellos se incluye la pandemia, un evento climático extraordinario en 2021, la crisis logística internacional de 2022 y la caída de precio de la cereza en el mercado chino en 2024.

Sin embargo, la empresa busca salir adelante con su amplia capacidad de producción: durante las temporadas de cosecha emplea a más de 1.700 trabajadores y desarrolla sus operaciones en siete fundos ubicados entre las regiones Metropolitana y de Coquimbo, donde produce uvas, cerezas y cítricos para mercados internacionales.

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