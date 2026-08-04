¿Qué viene para Vozinha en Colo Colo?: Cómo será su presentación en el Monumental, cuándo debutará y las cláusulas de su contrato

04 ag. 2026 - 18:08 hrs.

El experimentado arquero caboverdiano Vozinha será presentado por Colo Colo este miércoles en el Estadio Monumental, donde el club espera una verdadera fiesta junto a miles de fanáticos albos.

El "Cacique" abrió un canje gratuito de entradas para la ceremonia, que se realizará desde las 19:00 horas, en un recinto que podría reunir a cerca de 42 mil personas para darle la bienvenida al arquero de 40 años, quien llega como uno de los refuerzos del segundo semestre.

Tras superar los exámenes médicos y firmar su contrato, el mundialista con Cabo Verde inició oficialmente su etapa en Colo Colo, donde buscará ganarse rápidamente un lugar en el equipo dirigido por Fernando Ortiz.

¿Cómo será la presentación de Vozinha?

Colo Colo confirmó que la presentación del arquero será este miércoles a las 19:00 horas en el Estadio Monumental.

Para asistir, los hinchas deberán realizar un canje gratuito de entradas a través de Puntoticket, proceso que comenzó este martes a las 17:00 horas tanto para accionistas e hinchas preferentes como para el público general.

El club también recordó que todos los asistentes deben estar inscritos en el Registro Facial de Colo Colo para ingresar al recinto.

El dorsal que usará en Colo Colo

Uno de los detalles que más expectativa generaba era el número que utilizará el arquero. Finalmente, se confirmó que Vozinha vestirá la camiseta número 29, un dorsal que nunca había utilizado durante su carrera profesional.

En sus anteriores clubes y en la selección de Cabo Verde, el experimentado portero defendió los arcos con los números 1, 86, 89 y 91.

¿Cuándo podría debutar?

Aunque ya entrena junto al plantel, todo apunta a que su estreno con la camiseta alba deberá esperar algunos días.

La proyección es que Vozinha pueda debutar el próximo 16 de agosto, cuando Colo Colo reciba a O'Higgins en el Estadio Monumental, encuentro correspondiente al Campeonato Nacional.

El cuerpo técnico espera que el arquero complete primero su adaptación física y futbolística antes de hacerlo ingresar al equipo.

El contrato de Vozinha: cuánto ganará y qué debe pasar para seguir en 2027

El arquero firmó un contrato por seis meses, vínculo que se extenderá hasta diciembre de 2026.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, percibirá un sueldo cercano a los 50 mil dólares mensuales, equivalentes a más de 47 millones de pesos chilenos cada mes.

Sin embargo, el contrato contempla una cláusula de renovación automática: Para continuar en Colo Colo durante toda la temporada 2027, el guardameta deberá disputar al menos el 50% de los partidos oficiales que restan del segundo semestre, condición que activaría la extensión de su vínculo por un año más.

De cumplir ese objetivo, Vozinha asegurará su permanencia en el club y seguirá defendiendo el arco albo durante el próximo año.

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Te invitamos a ser parte de la presentación oficial de Vozinha, mañana miércoles a las 19:00 horas en el Estadio Monumental ??



?? Canje de entradas comienza hoy a las 17:00 hrs.



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