El Humor y música se tomen el prime de Mega: Estos son los programas que marcarán el fin de semana

04 ag. 2026 - 18:26 hrs.

A partir de este fin de semana, las noches de sábado y domingo tendrán nuevos protagonistas en Mega. El canal reforzará su bloque prime con el estreno de "Dale Play" en ese horario y el regreso de "Coliseo", completando una oferta de entretenimiento que también incluye "Detrás del Muro" cada viernes.

La primera novedad llegará el sábado 8 de agosto, cuando "Dale Play" debute en horario prime con una edición que mantendrá la esencia del programa: música, concursos y una selección de éxitos para que los televidentes puedan cantar y participar desde sus casas.

Un día después, el domingo 9 de agosto, será el turno de "Coliseo", que volverá con una nueva temporada en busca del próximo humorista que se presentará en la siguiente edición del Festival de Viña del Mar.

María José Quintanilla volverá a liderar "Coliseo"

El espacio mantendrá a María José Quintanilla en la conducción y contará nuevamente con Álvaro Salas, Jorge Alís y Belén Mora como jurados. A ellos se sumará un cuarto integrante invitado que cambiará cada semana, incorporando distintas miradas y estilos de humor a la competencia.

Con esta nueva temporada, el programa retomará la búsqueda de nuevos talentos de la comedia, uno de los sellos que ha caracterizado al formato desde sus primeras ediciones.

La apuesta de Mega para el horario estelar

Con la llegada de "Dale Play" al prime y el regreso de "Coliseo", Mega completará un bloque de entretenimiento que comenzará los viernes con "Detrás del Muro" y continuará durante todo el fin de semana.

Carlos Valencia, director del área de Entretención de Megamedia, explicó que la nueva programación busca "entregar momentos de alegría para que Chile se reúna a pasarlo bien con humor, con buena onda y ojalá en familia y amigos en torno a la pantalla".

"Tenemos la fortaleza de tener el programa más visto de la televisión chilena, el programa de concursos más visto de la televisión chilena, que ahora pasará al prime con 'Dale Play', y también el regreso de 'Coliseo', que siempre tiene mucho atractivo por mostrar humoristas distintos y además de la curiosidad de saber quién irá al Festival de Viña. Estamos muy contentos de esta oportunidad y esperamos que el público nos siga acompañando y disfrutando de nuestra oferta", afirmó.